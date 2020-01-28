Роль этой личности в истории ингушского народа и в истории развития геологической науки ещё предстоит оценить по достоинству потомкам. А пока, в рамках газетной публикации, мы постараемся рассказать о человеке, который своей жизнью и деятельностью показал, что может быть маяком для народа, и им по праву может гордиться подрастающее поколение.

Первые шаги

Хажмурад Идрисович Арсамаков родился 5 мая 1940 года в селении Ахки-Юрт (ныне Сунжа) Пригородного района Чечено-Ингушской АССР в простой крестьянской семье Идриса Газиевича и Макки Хандрисовны, в девичестве Яндиевой, в которой было двенадцать детей. Но не все из них выдержали суровые испытания ссылкой в Казахстан и Среднюю Азию в 1944 году.

На родину вернулись мама с пятью сыновьями и двумя дочерьми. Отец Хажмурада умер в 1956 году. Вся тяжесть забот многодетной семьи легла на плечи матери и старших детей. Хажмурад не чурался никакой подработки, выполнял нормы наравне с взрослыми, потому-то и третий разряд токаря получил раньше школьного аттестата.

В первый класс Хажмурад пошёл в 1948 году в Казахстане, окончил школу уже на родине в 1958 году. В Грозный семья вернулась годом раньше, вместе с первыми переселенцами. В выборе будущей профессии наш герой определился давно. Геология была в те годы очень популярна, да и оплачивалась она неплохо, а значит, будет чем помочь родным, подумалось ему. Так он поступил в Новочеркасский политехнический институт на горно-геологический факультет.

Учёба Хажмураду Идрисовичу давалась легко, потому он успел получить параллельно удостоверение шофёра-любителя и мотоциклиста, серьёзно занимался спортом. Был инструктором по спорту, имел первый разряд по боксу и массовые разряды по другим видам спорта. Являлся председателем физического бюро горно-геологического факультета и членом спортклуба института. Был членом сборных команд институтов Новочеркасска и Ростовского областного ДСО «Буревестник» по боксу. За активное участие в спортивных мероприятиях неоднократно награждался благодарностями и почётными грамотами, дипломами и ценными призами, избирался делегатом на спортивные конференции. А чтобы лучше освоить азы будущей профессией, на каникулах работал в различных геологоразведочных экспедициях в качестве помощника.

Надо отметить, что в институте Хажмурад Арсамаков получил и вторую специальность — штурмана авиации, и весьма заманчивое предложение по окончании вуза, но он отдал предпочтение геологии и остался верным ей до конца.

В гуще геологоразведочных работ

Начнём с того, что профессия геолога была одной из самых уважаемых и нужных в советское время. Нынешняя Россия до сих пор живет на фундаменте достижений того периода. Геологоразведочные работы по обнаружению и подготовке к промышленному освоению месторождений полезных ископаемых велись порой в невероятно тяжелых географических условиях, но были залогом стабильного экономического развития страны.

Венцом этого исследования было составление геологических карт, по которым можно было прогнозировать наличие тех или иных месторождений полезных ископаемых в различных районах страны. Чтобы читателю было понятно, скажем, что составление геологических карт одной шестой части земного шара явилось выдающимся мировым достижением. Ничего подобного не было разработано ни в одной крупной стране мира — ни в США, ни в Канаде, нигде в Европе. Они составлялись в ходе полевых съёмок геологов и камеральными методами с широким привлечением данных бурения, геофизических материалов, результатов аэрокосмического зондирования.

Вот в самой гуще таких работ был и наш соотечественник Хажмурад Арсамаков. Он занимался не только проблемами минерально-сырьевых ресурсов твёрдых полезных ископаемых Северного Кавказа и Мирового океана, но впервые для всей горной части территории бывшей Чечено-Ингушской республики составил металлогеническую и прогнозную карты масштабом 1:200000. К его особым заслугам можно отнести и тот факт, что благодаря подготовленным им геологическим материалам в Международную комиссию по морскому дну при ООН, страна получила в акватории Тихого океана весьма перспективный участок для добычи твёрдых полезных ископаемых.

Справедливости ради надо отметить, что в наши дни отечественная геология, по оценке наших же специалистов, стала значительно уступать по уровню геологического картирования ведущим мировым державам, техническому и технологическому оснащению, мощностям информационно-цифровой обработки и программному обеспечению (специфически отраслевому).

Это прекрасно понимал и наш герой, но это уже другая история.

От техника до главного геолога

Трудовая биография Хажмурада Арсамакова началась в 1963 году в Чечено-Ингушской геологической экспедиции, которая потом называлась Чечено-Ингушская геологоразведочная партия Северокавказского территориального геологического управления Министерства геологии РСФСР. Он последовательно прошел практически все ступени однажды выбранный профессии — от техника в геологическом отряде до главного геолога крупнейшей в Советском Союзе экспедиции. В поле его деятельности входила разведка месторождений нерудного сырья для производства промышленных строительных материалов: кирпично-черепичного, керамзитового, цементного, изделий тонкой и грубой керамики, огнеупорных материалов и изделий и т. д.

За этими простыми словами стоят свершения, принесшие его стране и народу огромную пользу. Хажмурад Арсамаков является первооткрывателем Алкунского месторождения. Об этом в 1966 году пестрила вся местная и центральная пресса, включая и газету «Правду», где сообщалось, что экспедиция во главе с молодым геологом открыла на берегу реки Асса крупные запасы цветных мраморовидных известняков, пригодных для облицовки зданий и сооружений.

Успешными были его полевые работы и на сопредельных территориях: в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае. За обоснование перспективности рудных объектов и отдельных рудоносных участков на территории Чечено-Ингушской и Кабардино-Балкарской АССР приказом от Северокавказского территориального геологического управления Хажмурад Арсамаков поощрялся довольно большими по тем временам денежными премиями.

На протяжении многих лет, вплоть до вступления в КПСС (март 1969 года), он избирался секретарём комсомольской организации экспедиции, являлся председателем Чечено-Ингушского корреспондентского поста газеты «Геолог Северного Кавказа», редактором стенной газеты, пропагандистом экономических знаний в сети партпросвещения, организатором и членом «Комсомольского прожектора». Неоднократно избирался делегатом на комсомольские конференции.

В 1977 году Хажмурад Идрисович блестяще защитил кандидатскую диссертацию и получил учёную степень кандидата геолого-минералогических наук.

От континента до континента по Мировому океану

В 1981 году Хажмурад Арчаков переведён в ПО «Южморгеология» (Министерства геологии СССР, Краснодарский край, г. Геленджик) на должность старшего научного сотрудника отдела, где дослужился до главного геолога Центральной геолого-геофизической экспедиции. Занимался изучением геологического строения земли и залежей полезных ископаемых Мирового океана, Чёрного и Средиземного морей. Под его руководством проведено более тридцати морских научно-исследовательских экспедиций от континента до континента в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах на специализированных судах.

Все научно-исследовательские экспедиции готовились при его личном участии: составлялись программы, разрабатывались меры по обеспечению каждого вида работ современными методиками, приборами и аппаратурой, для чего приходилось взаимодействовать с различными конструкторскими бюро.

Особое внимание Хажмурад Идрисович уделял подбору и подготовке специалистов. Привлекался научный и технический потенциал ведущих вузов страны, научных институтов и специализированных предприятий, а также зарубежных фирм из Голландии, Германии, Чехословакии, Франции, Венгрии и т. д.

Специалисты проходили стажировку на базе Центральной геолого-геофизической экспедиции под научным руководством главного геолога. На борту судна, таким образом, были созданы условия для оперативного сбора данных по каждому виду исследования, их обработке и анализу в форме предварительного геологического отчёта. Практически на базе этих данных ПО «Южморгеология» был создан уникальный «Центр морских геологических данных» (ЦМГД), который с каждым рейсом существенно пополнялся ценной информацией по геологическому строению и полезным ископаемым Мирового океана. Составлялись сводные геологические отчеты, и делалось заключение по направлению дальнейших морских исследований.

Следует отметить, что в ходе этих экспедиций по поручению правительства СССР Хажмурад Арсамаков лично участвовал и руководил подготовкой геологических материалов по заявочным участкам океанического дна в созданную при ООН Международную комиссию по морскому дну. И как мы уже отмечали выше, благодаря подготовленным им геологическим материалам, страна получила в акватории Тихого океана весьма перспективный участок для добычи твёрдых полезных ископаемых.

С профессией не расставайтесь

Талантливого геолога вскоре перевели в Москву, в Государственный научный центр Российской Федерации, где он курировал разработку компьютерных моделей и технологий поиска оценки и разведки рудных месторождений в должности ведущего научного сотрудника.

Хажмурад Идрисович — автор множества научно-производственных отчётов и публикаций в центральной научной печати. Лично составил большое количество проектно-сметной документации на поиски и разведку нерудных полезных ископаемых и цветных металлов. До последних дней занимался вопросами программного обеспечения геологического, в том числе 3D-моделирования геологических сред, базами данных, построением прогнозных моделей для поиска месторождений на основе существующих комплексных данных всех видов разведки. Продолжал работать на ниве геологоразведочных работ с частными инвесторами и очень переживал за неиспользуемые природные ресурсы Ингушетии и Чечни, братских республик, которым до последних своих дней оставался одинаково верен.

Фрагмент из последнего геологического отчёта

«Недра Северного Кавказа остаются богатыми нерудным сырьем и отдельными видами рудных полезных ископаемых, освоение которых в значительной мере будет способствовать развитию народного хозяйства в Ингушской и Чеченской республиках. А занятость людей снизит накал общественной напряженности.

В этих регионах разнообразие минерально-сырьевых ресурсов и, следовательно, сфера их возможного использования впечатляет. Запасы некоторых видов нерудного сырья практически неисчерпаемы. Они пригодны для изготовления кирпича, керамзита, цемента, извести, стеновых блоков, потолочных перекрытий, напольных покрытий, облицовочных и тротуарных плит, кислотоупорных и огнеупорных изделий, санитарно-технической керамики, бутового камня, щебня, наполнителей бетона, строительных смесей, художественной и хозяйственной керамики, стеклотары, промывочных растворов при бурении скважин (бентонитовые глины).

Все полезные ископаемые могут быть отработаны карьерным способом. Абсолютное большинство находится в удовлетворительных горнотехнических условиях и близко от населённых пунктов, где может быть развёрнуто производство. При этом расстояние вывоза готовой продукции до железнодорожной станции составит не более полусотни километров. К настоящему времени только около 20% из перечисленного перечня нерудных полезных ископаемых эксплуатируется по сравнению с имеющимися возможностями. В этом одна из главных причин того, что субъекты, обладающие таким богатством недр, оказались в положении дотационных.

Приведём лишь два факта для примера: среди разреза верхнемеловых пород, вскрытых у реки Асса вблизи селений Верхний Алкун и Нижний Алкун (Ингушская республика), в 1966 году выявлены толщи мраморированных цветных известняков, общей мощностью около 100 метров при протяжённости до 10 км. По качественным характеристикам (декоративность, плотность, морозостойкость, влагонасыщаемость и др.) они пригодны для изготовления плит внутренней облицовки зданий и сооружений.

Второй факт — в бассейне реки Шаро-Аргун, вблизи селений Кенхи и Кири (Чеченская республика), геолого-съёмочными работами в конце 1970-х годов среди разреза верхнеюрских отложений обнаружены мощные залежи гипсов и ангидритов. По предварительной оценке, на трех участках могут составить порядка одного миллиарда м3. Они до сих пор остаются невостребованными, а стройматериалы по-прежнему доставляются из других регионов и по качеству уступают местному сырью.

Резюмирую: нерудное минеральное сырье является потенциальным природным богатством, одним из главных источников пополнения бюджета республик, предметом интереса малого и среднего бизнеса, стимулом предпринимательства и создания дополнительных рабочих мест. Здесь может и должно быть организовано высокотехнологическое производство, выпускающее продукцию конкурентоспособную на отечественном и мировом рынке».

Достойный сын ингушского народа

Несмотря на свою занятость, Хажмурад Арсамаков никогда не стоял в стороне от интересов своего народа, всегда находился на пике событий на всех переломных этапах её современной истории. Принимал активное участие в борьбе за становление ингушской государственности. Будучи в руководстве совета старейшин Чечено-Ингушского общественно-культурного центра «Даймохк», членом Временного ингушского чрезвычайного комитета по ликвидации последствий конфликта в Пригородном районе и Владикавказе, а также заместителем председателя координационного совета Ингушского общественного центра, он приложил немало усилий для стабилизации ситуации на Северном Кавказе, налаживая добрососедские отношения между народами.

Говоря о личностных качествах, по воспоминаниям друзей, он был приверженцем национальных обычаев и традиций, ценителем настоящей дружбы, интернационалистом по духу. Уважал людей не по их чинам и национальной принадлежности, а по их человеческим качествам. Ни разу в жизни не позволил себе лгать, лицемерить и льстить, как это ярко и образно обозначила в своей статье «Жизнь по принципу трёх букв «Л» в газете «Ингушетия» Т. Ибрагимова.

«Настоящий къонах (мужчина), — говорит о нём известный общественный деятель Б. Сейнороев. — Где бы ни находился, всегда был на высоте. Если работать — то работал, если учиться — то учился. Никогда не забывал о своих корнях. В самые судьбоносные для народа дни был среди тех, кто отстаивал его свободу и государственность. И что примечательно, он никогда не вырисовывался. Был в тени, но всегда на передовой. Такое редко кому удаётся. Честолюбивый и достойный. Я горжусь, что у меня был такой друг».

«Да, Хажмурад умел дружить, — дополняет известный кинематограф С. Мамилов. — Без его участия не обходилось решение тех или иных значимых проблем становления и развития республики. Можно сказать, человек с большой буквы. Я был немного старше него, и Хажмурад, несмотря на нашу давнейшую дружбу, всегда оказывал мне почести, как старшему. Все его поступки, мысли и дела были пронизаны нормами ингушского этикета до самых корней, такое же воспитание он дал своим детям. И это характеризовало его с лучшей стороны».

«Такова жизнь, что когда мы теряем человека, то начинаем понимать цену этой потери, — говорит бизнесмен и общественный деятель Дауд Хучиев. — Но Хажмурада мы ценили всегда. Более скромного человека, ратующего за судьбу своего народа, я не знавал. Он внёс неоценимый вклад в дело становления и развития республики. Очень переживал за несправедливость, которую чинили власти по отношению к его народу. Сам же, вопреки всем установкам, доказал, что мы можем. Выучился, стал главным геологом страны и остался верен идеалам своего народа. Нам было чему у него учиться».

«Смерть и жизнь у каждого своя, — говорит предприниматель и общественный деятель Аслан Мальсагов. — Кто-то просто проживает жизнь, а кто-то живёт в полном ритме, в делах и заботах. Вот к таким относился Хажмурад. Мужчина с достойным именем, к которому приходили и прислушивались. Старшие уважали и ценили его за мудрость. Для младших он был примером для подражания».

«Скажу кратко, — говорит предприниматель и общественный деятель Иса Хаматханов. — Я знал семью и всех братьев Арсамаковых с давних пор. Они были достойными и уважаемыми людьми, с чувством долга и ответственности, воспитанные в духе традиций ингушского народа. В Хажмураде уважал и ценил порядочность, честность, принципиальность. Он оставил в наследие доброе имя своим потомкам. И это надо ценить. Это многого стоит».

Хажмурада Арсамакова не стало 2 декабря 2019 года. При всех коллизиях судьбы, он прожил счастливую жизнь. Был патриотом своего народа и борцом за его процветание.

С ним всегда рядом были родные и близкие люди, которые поддерживали его, окружали теплом и заботой. Это супруга — известный врач Кейпа Аушева, образец профессионализма и доброжелательности. Дочь Амина — выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, врач-кардиолог крупнейшей московской клиники. Сын Асланбек — кандидат экономических наук, выпускник геологического факультета МГУ и Академии государственной службы при Президенте РФ, бизнесмен. Восемь внуков, которые радовали его в часы досуга.

Все они говорят, что за его принципиальностью, решительностью и колоссальной работоспособностью стоял человек большой, доброй души, который любил жизнь, любил людей, помогал родным и знакомым, готов был в любую минуту подставить плечо и никогда не давал обещаний, если не мог их выполнить.

Послесловие

Хажмурад за свою трудовую и общественную деятельность был награждён многочисленными грамотами, поощрениями и благодарностями, включая медаль «За доблестный труд». Но «главной наградой и предметом особой гордости, — писал он в автобиографической записке, — считаю тот факт, что за восемнадцать лет полевых работ, порой в очень тяжёлых горнотехнических условиях, на возглавляемых мною объектах не было ни одного случая производственного травматизма», что, безусловно, характеризует его как человека истинно гуманистических воззрений. Отсюда и все остальные характеристики, составляющие эту гениальную личность.

Надо ещё добавить, что он был глубоко религиозным человеком и очень радовался, что Всевышний в 2003 году позволил ему исполнить давнейшую мечту — совершить хадж в священную Мекку.

На его рабочем столе так и остался лежать готовый текст докторской диссертации, который правился им до последнего момента, вместе с прикладными материалами по минерально-сырьевым базам Ингушетии и Чечни, над которыми он постоянно работал. Ему не хватило времени выйти на формальную защиту докторской. Хотя при его заслугах и авторитете коллеги и товарищи по цеху меж собой уже давно называли его «профессором».