Он видел во всём этом олицетворение мужества, стойкости, благородства и достоинства. Тайно мечтал стать военным, чтобы им мог гордиться отец. Отчасти это и стало определяющим в выборе его будущей профессии.

Хасан Бесланович Котиев — майор, командир батальона оперативного назначения Назрановского полка. За отличную службу награжден грамотой командующего Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона и грамотой Главы Ингушетии.

Хасан Бесланович родился 10 марта 1984 года в селении Хурикау Моздокского района в большой и дружной семье: родители, три брата и четыре сестры. Отец, Беслан Котиев, рано ушёл из жизни. Хасану только исполнилось 11 лет, когда его не стало. Он был уважаемым человеком в селе, работал главой администрации в самые тяжёлые времена, в меру своих возможностей старался решать насущные проблемы людей. По характеру он был человеком серьёзным, отчасти сдержанным, но очень добрым и внимательным, даже сгоряча не мог кого-то обидеть, за что его любили в семье, соседи и односельчане.

В 1991 году Хасан пошел в первый класс со своим братом-близнецом Хусеном. В селе была всего одна школа, в которой все друг друга знали. Первым учителем была двоюродная сестра — Соня Котиева, которой он всегда был и остаётся благодарным за терпение и за знания, которые она им дала.

Жили они тяжело. Мама после смерти отца выбивалась из последних сил, чтобы прокормить большую семью. Она оказалась человеком сильным духом, сумела стать своим детям и отцом, и матерью, и другом. Условия проживания в селе были не самыми завидными. В наше время тяжело себе даже представить, что печь они топили дровами, что не было водопровода, а воду таскать приходилось издалека, свет электрический — единственная лучинка цивилизации — был тусклым, да ещё и подавали его с перебоями.

— Наша с братом обязанность была натаскать воду во флягах, — говорит Хасан, — на старой тележке, которую мы больше тягали, чем она несла. Дрова наколоть была обязанность старшего брата. А кухня, стирка, глажка, уборка — это уже прерогативы сестёр и мамы. Вот так и жили. Хотя казалось, что тяжело, но дружно и весело. Вечерами ходили в гости, общались, веселились. И папа приходил домой, хоть уставший, но это тоже была радость. Мы его только и видели вечерами, остальное время он был на работе. Все вместе, все рядом. Оказывается, детство моё было беззаботное и счастливое.

После окончания школы я уже знал, что мне надо и кем я хочу стать. Первая попытка с братом поступить в военное училище была неудачной. И мы вернулись в родное село, но не сдались. Решили всё же бороться до конца.

Весной братьев призвали служить в армию. Попали они в Ростовскую область, поселок Казачьи Лагеря. Было сложновато, но ребятам с их закалкой и дисциплиной было не привыкать. Через полтора года службы они подписали контракт для дальнейшего прохождения военной службы в том же районе, но в другой части, в поселке Персиановский.

— До 2006 года в России существовали ускоренные курсы младших лейтенантов, — продолжает свой рассказ Хасан Котиев. — Пройти подготовку могли солдаты, сержанты, старшины и прапорщики, прослужившие по контракту не менее двух лет, военнослужащие, имеющие положительную характеристику с места службы, хорошисты с места службы и с должной физической подготовкой. Мы с братом отвечали этим требованиям, и даже скажу больше, целенаправленно шли к этому, потому, не раздумывая, написали рапорта на учебу в Пермский военный институт. Потом были экзамены. Мы поступили. Никогда не забуду, как меня хорошо приняли на собеседовании. Не знаю, что на это повлияло, то ли моя положительная характеристика с места срочной службы, то ли результаты собеседования. Но полковник, присутствовавший на аттестационной комиссии, выразил уверенность, что из меня получится достойный офицер, и пожелал мне удачи. Это пожелание стало большим стимулов в дальнейшей моей учёбе и в жизни.

После окончания Пермского военного института братья в звании младших лейтенантов направляются на службу в Ростовскую область, в родную часть, в поселок Персиановский. Через полгода пути Хасана и Хусена разошлись: Хасан уехал в 46-ю бригаду в Наурский батальон на должность заместителя командира роты по воспитательной работе, а Хусен — в коммунально-эксплуатационную часть.

Пройдя службу на разных должностях и в разных бригадах Северо-Кавказского военного округа, Хасан Бесланович в 2011 году прибыл для прохождения дальнейшей военной службы в войсковую часть города Назрани в должности командира взвода.

— Самым запоминающимся моментом в моей службе были слова командира батальона воинской части в Волгоградской области, сказанные им, когда я переводился в Чеченскую Республику, — вспоминает Хасан Бесланович. — «Честью было служить с таким достойным офицером, удачной карьеры!» Но эти слова хоть и ласкали слух, я воспринял как аванс на будущее.

Через три года Хасану Котиеву предложили должность начальника штаба батальона оперативного назначения — это было высокое доверие со стороны командира полка и командования Северо-Кавказского военного округа и, как он сам потом признался, большой приятной неожиданностью для него. Через год опять повышение. Теперь уже должность командира батальона оперативного назначения 126-го полка.

Хасан Котиев стал одним из самых молодых командиров самого специфичного батальона, говорили его сослуживцы. Конечно, работа была сопряжена с определенными сложностями. Он хоть и был польщён оказанным доверием, но прекрасно понимал, какую ответственность на него возложили. Благодаря приобретенным управленческим навыкам майору Хасану Котиеву удалось преодолеть все трудности и препятствия за короткий срок. На вопрос об успехах службы он отвечает, что это заслуга его батальона.

— Основными качествами, которыми должен обладать военнослужащий, рядовой он или офицер, неважно — это достоинство, мужество и честь, — говорит Хасан Котиев. — В армии важно не терять эти качества. Важно, чтобы тебя сослуживцы уважали. Важно помнить, что ты должен быть примером для подчинённых во всём и везде.

Мои жизненные установки — всегда полагаться на Всевышнего, быть достойным сыном своих родителей, никогда не забывать кто я и откуда мои корни, никогда не предавать свой народ и свою страну.

Мой надёжный тыл — мои родные — мама, братья и сёстры.

Мои планы на будущее — поступить в военную академию и закончить ее с отличием. И, конечно же, стать генералом, какой же ты солдат, если не мечтаешь об этом.

И последнее, а может, и первое — создать семью, вырастить сыновей, посадить дерево. Дом я уже построил.