Имена многих из ингушских журналистов до сих пор остаются безвестными, к сожалению. Архив общенациональной газеты «Сердало» 1940-1944 гг. сохранил имена журналистов разных времен, в том числе статьи, переводы и стихи журналиста Хамида Корзбиковича Дзарахова, 1921 года рождения. Работал он в журналистике в те самые годы, когда большевистской партией СМИ стали рассматриваться как «острейшее большевистское орудие на идеологическом фронте». Было непросто, однако они сумели сохранить через свои публикации образ эпохи, времени и жизни людей того поколения.

Хамид был он сыном Корзбика и Хажи Дзараховых из селения Ангушт. Его отец вместе с братом Сипсо были участниками Первой мировой войны. Воевали они славно, но их боевая карьера закончилась под Петроградом, где горцы отказались выполнять карательно-полицейские функции. Значительная часть всадников перешла на сторону Красной армии, в том числе и Сипсо. Корзбик вернулся домой.

В его семье было четверо детей: Хамид и Хадрис, Хава и Банати. Жили честным трудом. Дети росли любознательными. Хамид закончил гимназию, затем поступил на юридический факультет пединститута во Владикавказе. Отличался он живым умом, смекалкой, был интересным собеседником и рассказчиком. С детства он очень образно выражал свои мысли, и обязательно на родном языке. Со временем устроился на работу корреспондентом. Некоторое время исполнял роль главного редактора газеты «Сердало». Вместе с ним в эти годы в редакции работали Юсуп Тамбиев, Сулейман Паров, Хаджибикар Ужахов и другие.

Пожелтевшие страницы газеты сохранили статьи, стихи и переводы Хамида Дзарахова. Хамид писал стихи на родном языке: «Снежные хлопья» («Лай чоалпаш»), «Весеннее солнце» («Б1аьстан малх»), «Новому году» («Кердача шерага»), «Осеннее утро» («Гуйран 1уйри») и другие.

Писал о жизни, о людях и событиях. Хамид общался с поэтами и писателями, работал кропотливо над каждым своим произведением. Переводил на ингушский язык интересные истории, рассказы, предания и сказания. Это «Сакинат и Абу» («Сакинати Абои»; берашта дола дувцар), «Мужественный товарищ» («Майра нокъост»; дувцар) и др. В 1941-ом пишет он в газете статью о патриотизме в творчестве начинающих молодых писателей и поэтов («Язде болалуш болча къонача литературни болхлой даьхенцара уйлеи, безами»).

Но вскоре грянула война. Тематика его публикаций меняется. Он пишет о мужестве солдат, призывает к свержению фашистов, к трудовому подвигу: «Усилим тыл» («Тыл ч1оаг1ъергья вай»), «Партизанам» («Партизанашка»), «Помощь врачей» («Лорий новкъостал») и др. Острое перо в годы войны равняли со штыком. Фронт постепенно приближался к Кавказу. В это время Хамид и сам принимал участие в партизанском движении, когда в течение года на территории Чечено-Ингушетии действовали партизанские отряды. Вместе со всеми рыл он окопы на подступах к Орджоникидзе и Малгобеку.

1944-й год был неожиданным, жестоким. Надежда на скорое завершение войны сменилась для ингушей суровой депортацией. В Казахстане их семья жила в Орджоникидзевском районе Кустанайской области. До последней минуты Хамид всё же возлагал надежды на справедливость власти, не мог понять, как можно было депортировать народ, который стоял в авангарде борьбы за советскую власть, народ, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны.

Хамид всё ещё мечтал продолжить свой творческий путь, но первые годы ссылки оказались тяжёлыми. Приходилось выживать. И всё же, устроившись на литературные курсы, он вдохновенно работал ночами, но внезапная смерть оборвала его жизнь. Реализовать свой творческий потенциал до конца Хамид так и не смог.

Долго хранили родные стопки исписанных тетрадей Хамида. В них была отражена трагедия народа, его выживание в первые годы ссылки. Умер в молодом возрасте и его брат Хадрис.

Родители Хамида вернулись домой из Казахстана и жили в Лермонтово — под Малгобеком. Две сестры Хамида, Банати и Хава, вышли замуж (Банати — за Горбакова Якуба, Хава — за Султана Даурбекова). Сегодня их всех нет в живых. Остались племянники и внуки, которые помнят всегда грустные от тоски глаза деда Корзбика, его рассказы о Хамиде, яркая и короткая жизнь которого осталась на пожелтевших страницах общенациональной газеты «Сердало».

Зейнеп Дзарахова