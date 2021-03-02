Иначе говоря, среди ингушей профессия типографского работника не очень престижна, хотя по своей значимости ничем не уступает другим специальностям. В этом твердо был убеждён представитель маленького ингушского народа Дзейтов Хаджибикар Хусенович, знавший все тонкости этой работы.

Видимо, мало кто знает, что многие литературные произведения мировой и ингушской классики увидели свет благодаря именно этому человеку. Фамилии людей, которые решают судьбу той или иной книги, никогда не заносятся в выходные данные печатного издания. Не секрет, что в первую очередь судьбу писательского труда решает директор издательства, по крайней мере, так было до недавних времён. Хаджибикар Хусенович проработал в этой сфере не одно десятилетие. Впрочем, давайте вспомним некоторые строчки из его биографии.

Родился Хаджибикар 1 декабря 1939 года в Ачалуках Малгобекского района в семье Хусена Индербиевича и Хазихан Иналуковны (до замужества Акиева). Он рано остался без отца, и потому у него не было ни братьев, ни сестёр. После депортации 1944 года они жили в селе Андреевка Андреевского района Талды-Курганской области. Отучившись на «хорошо» и «отлично», здесь в 1957 году он получил аттестат зрелости. После успешного окончания школы поступил в Московский полиграфический институт, который окончил в 1963 году. Вернулся в Чечено-Ингушскую Республику, откуда и поехал поступать. Теперь постоянным местом жительства Хазихан Иналуковны и её сына был город Грозный.

По возвращении Хаджибикар Хусенович был назначен на должность заведующего производственным отделом полиграфиздата ЧИАССР. В 1964 году данный отдел был упразднён, а Дзейтов переведён на должность главного инженера Управления по печати при Совете министров республики, где проработал до 1976 года.

В 1972 году Управление по печати при Совете министров было преобразовано в Управление по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, и здесь наш земляк остался при своей прежней должности. В 1976 году он был назначен на должность директора республиканской книжной типографии имени И. Заболотного, где проработал до 1983 года. За время работы Дзейтова в должности директора типография неоднократно выходила победителем социалистического соревнования среди полиграфических предприятий РСФСР и награждалась переходящим Красным знаменем, а в 1980 году заняла первое место среди промышленных предприятий Ленинского района г. Грозного.

В 1983 году Дзейтов был переведён на должность директора Чечено-Ингушского книжного издательства, которое позже было преобразовано в издательско-полиграфическое объединение «Книга». Он сумел сплотить хороший творческий коллектив, в составе которого были профессионалы своего дела. Главным редактором был экс-министр культуры республики Абдулла Гапаев, редакторами художественной литературы — Хамзат Саракаев, Наталья Палихова, Азамат Зязиков; учебную литературу готовили к печати Султан Шадиев, Тамара Нашхоева, почти 10 лет в разных должностях проработал в этом коллективе и я, сначала корректором, затем редактором массово-политической и учебной литературы. Была в издательстве и еще одна редакция, возглавляемая Евгенией Куприяновой. Она и её коллеги занимались массово-политической и научно-популярной литературой.

В связи с перестройкой в стране большой коллектив, находящийся на хозяйственном расчёте, в составе которого были издательские и типографские работники, содержать приходилось с трудом. Стали издаваться более востребованные книги, как классиков мировой литературы, так и местных авторов. Ввели самиздат, дающий автору право выпустить книгу за свои средства. Даже при этом такому опытному руководителю, как Хаджибикар Хусенович, с трудом удавалось удерживать ситуацию, связанную с переходом коллектива на новый метод труда. Будь на месте Дзейтова другой человек, видимо, ухватился бы за голову, не зная, как выйти из этой тупиковой ситуации.

А ситуация действительно была тупиковая, не только в данном коллективе, но и во всей нашей необъятной стране. Закрывались десятки и сотни самых разных предприятий промышленности, культура была на грани нищеты, большие проблемы были в сельском хозяйстве, в других отраслях народного хозяйства. В такой период, благодаря опыту и умелому руководству Дзейтова, объединение сумело худо-бедно сохранить себя, без больших потерь и сокращений. В республике стали издаваться книги А. Дюма «Три мушкетёра», «Двадцать лет спустя», Т. Драйзера «Финансист», «Стоик», «Титан», А. Толстого «Пётр Первый», В. Шишкова «Угрюм-река», приносившие издательству определённую прибыль.

За время работы Дзейтов неоднократно поощрялся за многолетний добросовестный труд в печати. Среди его наград медаль «За трудовое отличие», нагрудный знак «Отличник печати», которого был удостоен в 1977 году Государственным комитетом Совета министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

С 1965 года верной спутницей жизни Дзейтова стала Ханифа Берснаковна Котикова, которая долгие годы возглавляла кафедру французского языка Чечено-Ингушского, затем Чеченского университета. Супружеская чета вырастила достойную смену в лице двух сыновей и дочери. Асланбек окончил Первый Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова, в настоящее время проживает в Бельгии; Аза окончила ЧИГУ — исторический и юридический факультеты, работает преподавателем истории в Грозненском технологическом техникуме имени М. Д. Дадаева; Адам — директор ГБУ РСШ по футболу «Ангушт», окончил факультет иностранных языков, юридический факультет и футбольную школу олимпийского резерва.

В 1993 году тревожная весть прошла по всей республике. После продолжительной болезни Хаджибикара Хусеновича не стало, он ушёл из жизни, прожив всего лишь 54 года. Жаль, конечно, такие специалисты в нашей молодой республике на вес золота. Их просто нет. На смену пришли молодые. Им, я думаю, есть с кого брать пример, на кого равняться. Таким человеком был неутомимый директор издательства, жизнь которого достойна самых высоких похвал.

Сали Арчаков