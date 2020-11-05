В 1905 году он стал учеником Назрановской трехклассной школы. Годы учёбы запомнились ему надолго, и, уже повзрослев, он рассказал о них в мемуарной повести «Пробуждение». После окончания школы поступил Абдул-Гамид в Донское среднее сельскохозяйственное училище в городе Новочеркасске. В 1914 году стал Абдул-Гамид вольнослушателем Варшавского университета в городе Ростове-на-Дону, затем Московского вечернего народного университета имени Шанявского.

После событий Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года А.-Г. Гойгов вернулся на родину. Весной 1918 года по заданию Г. К. Орджоникидзе принял участие в организации революционных групп, ячеек и партизанских отрядов в селах Ингушетии, с оружием в руках громил белогвардейские части в Осетии и Кабардино-Балкарии. В октябре 1918 года по рекомендации Серго Орджоникидзе был принят в ряды членов РКП (б), а через месяц избран и членом бюро Северокавказской горской организации РКП (б), назначен редактором владикавказской газеты «Горская беднота».

В период с февраля 1919 года, после временного поражения советской власти в Терской области, с большой группой партийных работников, возглавляемой Г. К. Орджоникидзе, покинул Владикавказ и ушел в горы Ингушетии, чтобы собрать силы и организовать отпор контрреволюции. Этот период борьбы был им описан в очерках «Вверх по Ассе», «По горам Дагестана», «1-9 февраля» и др.

В июле 1919 года, после образования подпольного Терского областного комитета РКП (б), А.-Г. Гойгов был избран членом его президиума. После окончательного установления советской власти на Северном Кавказе работал в различных хозяйственных организациях, возглавлял Народный комиссариат заготовок в Ингушетии и Кабардино-Балкарии, отдавал все свои силы порученному партией делу и урывками писал.

В 1921 году А.-Г. Гойгов принял участие в работе съезда народов Востока в городе Баку. После завершения работы съезда в составе многонациональной делегации из представителей 38 народов был на приёме в Москве у В. И. Ленина. Эту встречу он описал позже в очерке «Памяти В. И. Ленина».

Вскоре появляются и другие его очерки и статьи: «Ингушский народ. Страдания ради свободы», «Бывший союз горцев Северного Кавказа», «Освободительное движение ингушского народа», «Забытые», «Конец грабежам», где автор стремится поведать читателю о том сложном пути, которым прошли горские народы. Эти первые публикации писателя являлись большей частью очерками и краткими историко-этнографическими этюдами из тяжелой истории народа, но все они говорят о том, что автор их уже в эти годы делал уверенные шаги в художественном творчестве. Они явились предпосылками к появлению впоследствии таких произведений с портретными зарисовками и более широкими художественными обобщениями, как рассказ «Беспросветный путь», очерк «1-9 февраля» и др., которые уже свидетельствуют о том, что глаз художника понимал и схватывал натуру, что от коротких публицистических очерков и статей по мере роста своего мастерства, автор идет к эпическим полотнам.

Особенно плодотворными в литературной деятельности А.-Г. С. Гойгова были 1925-1937 годы, когда писатель создал такие художественные произведения, как «Джан-Гирей», «Серго», «Пробуждение», которыми внес большой вклад в становление ингушской советской литературы. Писатель, публицист был узнаваемым в эти годы. Нередко писал он под псевдонимом.

Произведения А.-Г. Гойгова публиковались в различных периодических изданиях того времени: «Народная власть», «Революционный горец», «Горская правда», «Адыгейская правда», «Власть труда», «На подъёме», «Сердало» и др.

И. А. Дахкильгов в своей книге «Ингушская литература (период развития до 40-х гг.)» пишет: «С пожелтевших страниц изданий 1918-1920 гг., как живые свидетели героической эпохи, предстают произведения А.-Г. Гойгова, человека, державшего в одной руке ружьё, в другой — перо!»

Гойгов был борцом, надёжным человеком и большим интернационалистом. С уважением пишет он о народах Дагестана, о трудолюбии народа, которые огромными усилиями сумели превратить голые отвесные скалы в чудесные поля, пишет о ремесленном деле и хороших людях. Вместе с народом Дагестана пережил он трагедию гибели национального героя Дагестана — Махача Дахадаева.

Значительна заслуга писателя в воспитании нового литературного поколения. С 1926 по 1930 год А.-Г. С. Гойгов был председателем Ингушского литературного общества, позже — ассоциации и сделал очень много для становления ингушских советских писателей второго поколения. Им были написаны на русском языке легенда «Нана-пленница» (1920), «Кровь за кровь» (1925), «Беспросветный путь» (1925) и др.

О творчестве А.-Г. Гойгова писали в газетах «Сердало», «Ленинан некъ», «Грозненский рабочий», «Социалистическая Осетия», «Дагестанская правда», в журналах «Лоаман Iуйре», «Власть труда» М. Пантюхов, В. Корзун, И. Арсаханов и В. Былов, Г. Яблокова, Э. Лин, А. Семенов, М. Мамакаев. К тому же М. Пантюхов говорил о творчестве А.-Г. Гойгова, как ценном историческом материале, повествующем об исторических событиях на юге страны в годы утверждения советской власти.

А.-Г. Гойгов имел научное чутьё и призывал сверстников, имеющих образование «всё то, что было в прошлом, что есть в настоящем, надо найти, описать, собрать, изучить». Сегодня читатель может открыть для себя много ценного в его историко-этнографических очерках: «Бывший Союз горцев Северного Кавказа», «Освободительное движение ингушского народа», «По Ассинскому ущелью», «Ночные рыцари» (очерки горского быта), «Арабская школа в горском ауле» и мн. других. Описывает писатель и события Гражданской войны, о том, как сражались и умирали жители сёл Экажево, Сурхахи, о том, как были сожжены эти сёла.

Особую ценность составляют письма писателя и борца, адресованные друзьям, коллегам, своим родным. Это отдельные произведения. В них чувствуется человек огромной души, добрый семьянин и заботливый отец.

Абдул-Гамид Гойгов любил писать. Писал он на русском языке. Писал от души и старался запечатлеть эпоху, в которой жил, творил и верил в светлое будущее своего народа.