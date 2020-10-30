— Ситуация, к счастью, не форс-мажорная, но все равно требующая некоторой корректировки в нашей работе, — уточнила она. — Поэтому хотелось бы довести до сведения жителей республики, что до устранения неполадок в работе ЕГПУ, отсутствия возможности производить записи в данной системе, запись для получения государственных услуг по регистрации транспортного средства будет осуществляться по телефону 8(8734) 55-07-42. Для записи в связи со сдачей экзамена и получения водительского удостоверения будет работать номер 8(8734) 55-07-32.

Будем надеяться, что в ближайшее время госпортал заработает в обычном режиме.