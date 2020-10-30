Госпортал дал сбой

Госавтоинспекция попросила автолюбителей перейти на телефонную связь

0

Автолюбителям республики придется переждать некоторые неудобства из-за сбоя в работе информационной системы «Единый портал государственных услуг» (ЕПГУ). Об этом газете «Ингушетия» сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Ингушетии Зара Ужахова.

— Ситуация, к счастью, не форс-мажорная, но все равно требующая некоторой корректировки в нашей работе, — уточнила она. — Поэтому хотелось бы довести до сведения жителей республики, что до устранения неполадок в работе ЕГПУ, отсутствия возможности производить записи в данной системе, запись для получения государственных услуг по регистрации транспортного средства будет осуществляться по телефону 8(8734) 55-07-42. Для записи в связи со сдачей экзамена и получения водительского удостоверения будет работать номер 8(8734) 55-07-32.

Будем надеяться, что в ближайшее время госпортал заработает в обычном режиме.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 700 продуктовых наборов и жертвенное мясо раздали малоимущим к годовщине событий осени 1992 года
Автоматическое назначение выплат в связи с рождением первого и второго ребенка продлено до 1 марта 2021 года
Услуги учреждений жилищно-коммунального хозяйства для граждан могут освободить от НДС
Тысячи людей пришли на общенациональные траурные мероприятия в Назрани к 28-ой годовщине осетино-ингушского конфликта
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 63 человек
Минсельхоз Ингушетии опубликовал оперативные сведения о ходе уборки урожая сельскохозяйственных культур
В сельском поселении Али-Юрт проведены работы по строительству ЛЭП
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии проводит дни открытых дверей
Детсад «Ласточка» в Карабулаке находится в высокой степени готовности к сдаче в эксплуатацию
Автопарк полиции в Ингушетии пополнился десятками новых автомобилей «Škoda»
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «Трагедия ингушского народа»

Главное

Яндекс.Метрика

 