Об этом газете «Ингушетия» сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения республиканского УГИБДД капитан полиции Зара Ужахова.

— В настоящий момент, из-за введенных ограничений в Северной Осетии наблюдается значительный приток большегрузного автотранспорта, количество которого превысило более 2000 единиц, — пояснила ситуацию собеседница. — Госавтоинспекция МВД по Республике Ингушетия, рекомендует воздержаться от въезда на территорию РСО транзитных транспортных средств, для последующего въезда в Республику Грузия.

Одновременно информируем наших граждан, что с 17 марта 2021 года будет ограничено движение транзитного большегрузного транспорта проходящего по территории Ингушетии, в направлении Грузии до особого распоряжения. Об отмене ограничений мы проинформируем дополнительно.