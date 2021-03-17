Информация

На границе тучи ходят хмуро

Госавтоинспекция Ингушетии рекомендует гражданам воздержаться от поездки в Грузию из-за плохой погоды

0

В связи с продолжающимся ухудшением погодных условий в пограничной зоне запрещено движение грузового транспорта, направляющегося в Грузию по автомобильной дороге федерального значения А-161 «Владикавказ — Нижний Ларс».

Об этом газете «Ингушетия» сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения республиканского УГИБДД капитан полиции Зара Ужахова.

— В настоящий момент, из-за введенных ограничений в Северной Осетии наблюдается значительный приток большегрузного автотранспорта, количество которого превысило более 2000 единиц, — пояснила ситуацию собеседница. — Госавтоинспекция МВД по Республике Ингушетия, рекомендует воздержаться от въезда на территорию РСО транзитных транспортных средств, для последующего въезда в Республику Грузия.

Одновременно информируем наших граждан, что с 17 марта 2021 года будет ограничено движение транзитного большегрузного транспорта проходящего по территории Ингушетии, в направлении Грузии до особого распоряжения. Об отмене ограничений мы проинформируем дополнительно.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Власти Пензенской области заинтересованы в привлечении ингушских строителей
В Ингушетии определился победитель состязаний по оказании помощи пострадавшим в ДТП
Жителя Ингушетии обвинили в убийстве двух человек 19-летней давности
Экологи оштрафовали администрацию Сурхахи за загрязнение русла реки
В городской акции «Подари книгу» принял участие Ингушский НИИ
В музее изобразительных искусств Ингушетии проходит выставка, приуроченная к 251-летию единения с Россией
В Ингушетии пройдут мероприятия в честь единения республики с Россией и воссоединения Крыма с Россией
В Ингушетии состоится концерт ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского военного округа
Ингушетия является надежной опорой и крепким форпостом Российского государства — Матвиенко
Калиматова поздравил жителей республики с Днем единения Ингушетии с Россией
В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 11 человек

Главное

Яндекс.Метрика

 