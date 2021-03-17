На границе тучи ходят хмуро
Госавтоинспекция Ингушетии рекомендует гражданам воздержаться от поездки в Грузию из-за плохой погоды
В связи с продолжающимся ухудшением погодных условий в пограничной зоне запрещено движение грузового транспорта, направляющегося в Грузию по автомобильной дороге федерального значения А-161 «Владикавказ — Нижний Ларс».
Об этом газете «Ингушетия» сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения республиканского УГИБДД капитан полиции Зара Ужахова.
— В настоящий момент, из-за введенных ограничений в Северной Осетии наблюдается значительный приток большегрузного автотранспорта, количество которого превысило более 2000 единиц, — пояснила ситуацию собеседница. — Госавтоинспекция МВД по Республике Ингушетия, рекомендует воздержаться от въезда на территорию РСО транзитных транспортных средств, для последующего въезда в Республику Грузия.
Одновременно информируем наших граждан, что с 17 марта 2021 года будет ограничено движение транзитного большегрузного транспорта проходящего по территории Ингушетии, в направлении Грузии до особого распоряжения. Об отмене ограничений мы проинформируем дополнительно.