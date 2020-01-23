Интересно, насколько хватит нашей «барской» спеси, если работники коммунального хозяйства перестанут вывозить мусор на свалку? На день? Два? После уже завоем. Это к бабке не ходи. А почему мы, обычные жители республики, не хотим хотя бы шаг навстречу уборщикам сделать и ставить мусор в определенных местах, а не выкидывать его где попало? О том, чтобы ловить неряшливых соседей за руку, отчитывать их за неблаговидные поступки, речи не идет — никто ни с кем у нас ссориться не хочет и легче кивать на некую власть.

Я уже не говорю о раздельном сборе мусора: это недостижимая мечта еще не созрела в нашем сознании для реализации. Тем не менее, многие руководители муниципалитетов не отчаялись привить нам «культуру общежития», о дефиците которой мы писали недавно. Так, градоначальник Назрани Урусхан Евлоев на своей страничке в соцсети призвал назрановцев не «накручивать» искусственно ситуацию с мусором в городской черте, перекладывая ответственность на других, а помогать коммунальщикам в их тяжелой работе.

«Организовал внеплановый выезд по городу вместе со своими заместителями, о чем в последний момент были предупреждены и начальник МУП СКП Шанхоев Джабраил, и глава ЦАО Муса Костоев. Я не заинтересован в том, чтобы приукрасить действительность или усыпить бдительность граждан. Я так же, как и вы, хочу жить в чистом городе, ходить по чистым улицам.

В ходе объезда я понял, что в настоящее время работа по сбору и уборке мусора ведется в усиленном режиме. Трижды в день производится подбор мусора, на постоянной основе ведутся работы по ликвидации несанкционированных свалок. Система в настоящее время далека от совершенства, но мы работаем над этим. В ближайшее время будут установлены мусорные контейнеры на территории города — на проспекте Базоркина, 8 и 8 «б», и на улице Московской, 15 и 5; в Альтиевском АО — на улицах Магомеда-Ахмеда и Арчакова; в Насыр-Кортском АО — на улицах Чахкиева, Столичной, 12 и 14, и А. Тутаевой; в Гамурзиевском АО — на улице Магистральной, 43.

Вместе с тем хочу отметить, что многие фотографии (речь идет об обнаруженных пользователями нарушениях) сделаны на территориях частных домовладений. Поэтому призываю наших граждан соблюдать порядок, не бросать мусор и не организовывать несанкционированные свалки.

Хотелось бы призвать назрановцев к сознательности. Если вы стали свидетелем сброса мусора в неустановленном месте или увидели мусорную свалку — присылайте информацию в директ с указанием адреса. Так мы можем быстрее реагировать и обрабатывать полученные сведения», — пишет мэр Назрани, отметив, что подобные выезды продолжатся и впредь на постоянной основе с целью держать под контролем санитарную ситуацию в городе.