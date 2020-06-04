«В Карабулаке начаты работы по восстановлению и экологической реабилитации городского пруда общей площадью 14,3 га. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» при поддержке Минприроды России», — сообщил представитель ведомства.

По информации Минприроды заключены госконтракты на проведение строительно-монтажных работ и на оказание услуг по строительному контролю и техническому сопровождению объекта. Сейчас там ведутся работы по срезу растительного грунта и уборке территории от мусора.

«Также устанавливаются временные сооружения для организации строительной площадки. Затем в середине июня последуют основные виды работ, прежде всего выемка донных отложений. Пруд освободится от 142 тыс. м куб. иловых наносов», — добавил собеседник издания.

Он отметил, что илистый грунт, извлеченный со дна водоема, будет обсушен и перевезен на полигон в Сунже. Более того, планируется выполнить планировку откосов и укрепление их георешеткой. В завершение экологической реабилитации рабочие приступят к биологическому этапу, который предполагает посев кустарников и многолетних трав.

В результате экологической реабилитации пруда условия проживания улучшатся для почти 660 человек. Качество воды повысится до класса «2 — слабо загрязненный».

Как пояснили в Карабулакской администрации, главный водоём города — излюбленное место отдыха местных жителей и гостей, центр притяжения местных и иногородних рыбаков.

«Там проводятся региональные соревнования по рыбной ловле, также состоялся первый открытый чемпионат республики по спортивному рыболовству с участием более 100 рыбаков из пяти субъектов СКФО. Пруд славится в Ингушетии самым большим биологическим разнообразием. В нём обитают белый амур, кумжа, жерех, судак, усач, голавль, карп, уклейка, зеркальный карп, толстолобик, сазан, карась обычный, окунь. Два вида — щука и буффало — встречаются в республике только в карабулакском пруду», — сообщили в мэрии.

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Помимо 15 видов рыб, в водоёме живут рептилии и другие микроорганизмы, в частности, черепахи, раки, озёрные мидии, планктон и лягушки, в окрестностях также вводятся утки и гуси. Пруд имеет в основном пологие берега, акватория водоёма сильно зарастает водной растительностью.

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Предполагается, что реализация намеченных мероприятий позволит восстановить экологическое состояние водного объекта и обеспечит благоприятные условия среды обитания объектов животного мира, что положительно отразится на флоре и фауне водоёма и прибрежных территорий.

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До начала осуществления проекта городские власти внимательно выслушали все предложения неравнодушных граждан, выражающих ряд опасений в связи с намеченными работами.

Реабилитацию пруда планируется завершить до конца 2021 года.

Как отметили в Минприроды России, помимо экологической ценности, водоем обладает важной рекреационной значимостью для местных жителей. Стоимость реализации проекта — 103 млн рублей. Восстановление пруда позволит обеспечить экологическое равновесие, улучшить качество воды, что положительно отразится на флоре и фауне водоемов и прибрежных территорий.

По данным Минприроды РФ, целью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» является сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 23,5 тыс. га водных объектов. Предполагается расчистка участков русел рек не менее 260 км, а также очистка от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек, в том числе озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры.