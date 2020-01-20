Об этом «Ингушетии» сообщили в пресс-службе УФССП России по республике.

В ходе приема все желающие граждане, как взыскатели, так и должники, могут обратиться по вопросам, связанным с исполнением исполнительных документов различных категорий взыскания, обеспечения установленного порядка деятельности судов, по вопросам дознания и административной практики.

Предварительная запись на прием осуществляется по адресу: город Магас, улица Кулиева, д.8, а также по телефону 8 (8734) 55-19-84. Заявителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.