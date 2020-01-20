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Главный судебный пристав Ингушетии проведет личный прием граждан в приемной Президента России

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22 января текущего года в 14:00 мск руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Ингушетии — главный судебный пристав республики Адам Горданов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в регионе, расположенной по адресу: город Магас, проспект Идриса Зязикова, д.2.

Об этом «Ингушетии» сообщили в пресс-службе УФССП России по республике.

В ходе приема все желающие граждане, как взыскатели, так и должники, могут обратиться по вопросам, связанным с исполнением исполнительных документов различных категорий взыскания, обеспечения установленного порядка деятельности судов, по вопросам дознания и административной практики.

Предварительная запись на прием осуществляется по адресу: город Магас, улица Кулиева, д.8, а также по телефону 8 (8734) 55-19-84. Заявителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

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