Лейла Сандровна приняла решение оставить работу и полностью посвятить себя семье ещё в 2016 году. Но и сегодня, говоря о ней, коллеги проявляют редкое для коллектива в 600 человек единодушие — грамотный, принципиальный и ответственный специалист, замечательная хозяйка, верный и надежный друг.

⠀

Причём делают это так часто и много, что директор филиала «Россети Северный Кавказа» — «Ингушэнерго» Адам Цечоев, заступивший на должность руководителя предприятия через 2 года после ухода всеобщей любимицы, лично её навестил — поздравил с женским днём и вручил подарки.

⠀

«Вы счастливый человек, — такой яркий и тёплый след оставили в сердцах своих коллег. Искренне рад нашему знакомству, и надеюсь, вы позволите возвращаться к вам за советом, мудростью и добротой. А у вас такое право уже есть. И ни на минуту не допускайте мысли, что уйдя на покой, вы оказались вне энергетического братства. Ничего не изменилось. Мы рядом и всегда готовы прийти на помощь», — отметил Цечоев.