К примеру, к экологам и природоохранникам не придерешься, если они предусмотрительно и заблаговременно воткнут в нужном месте (как, скажем, на окраине завода ЖБИ в Карабулаке) трафарет с надписью, что данное место охраняется законом.

Все, наверное, замечали вдоль берегов наших мелеющих год от года речек щиты с забавной надписью «Водоохранная зона». Забавной — потому что непонятно кто, кого и от чего охраняет. А что там, после того как установят трафарет, будет твориться, случится ли на этой территории экологическая катастрофа — вопрос, как говорится, десятый.