Главное — обозначить пути отхода
Для российского чиновника главное что? Верно — вовремя определить и обозначить «пути отхода»! Ну, в случае, если «припрут» коллеги из компетентных органов за это самое, как его... нарушение законодательства. А если учесть, что оно у нас искони что дышло (куда повел, туда и вышло), так еще и талант изворотливости необходимо сюда приплюсовать.
К примеру, к экологам и природоохранникам не придерешься, если они предусмотрительно и заблаговременно воткнут в нужном месте (как, скажем, на окраине завода ЖБИ в Карабулаке) трафарет с надписью, что данное место охраняется законом.
Все, наверное, замечали вдоль берегов наших мелеющих год от года речек щиты с забавной надписью «Водоохранная зона». Забавной — потому что непонятно кто, кого и от чего охраняет. А что там, после того как установят трафарет, будет твориться, случится ли на этой территории экологическая катастрофа — вопрос, как говорится, десятый.