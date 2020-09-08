Как сообщает пресс-служба законодательного органа, парламентарии традиционно обсудили вопросы, включенные в проект повестки дня пленарного заседания Народного собрания.

В ходе заседания Яндиев объявил о предстоящем внеочередном заседании Народного собрания, посвященном ежегодному отчету Главы Ингушетии о результатах деятельности правительства республики в 2020 году. Были рассмотрены вновь поступившие в парламентские комитеты проекты республиканских законов.

Председатель комитета по бюджету и налогам Асхаб Сукиев проинформировал о разработанном региональным Минфином проекте закона, утверждающего методику распределения субвенции бюджетам муниципальных образований Ингушетии из республиканского бюджета, предоставляемой за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, передаются соответствующим органам местного самоуправления поселений и органам местного самоуправления городских округов.

При этом средства на осуществление передаваемых полномочий предусматриваются в виде субвенций в федеральном бюджете. Принятие проекта будет способствовать устранению пробела в республиканской нормативной правовой базе, регулирующей межбюджетные отношения с муниципальными образованиями.

Также были рассмотрены законопроекты, касающиеся установления прожиточного минимума в Ингушетии на 2021 год, транспортного налога, налога на профессиональный доход, промышленной деятельности и промышленной политики в республике в части регулирования специальных инвестиционных контрактов.

Кроме того, народные избранники обсудили удручающую ситуацию, которая сложилась на дорогах республики. Статистика ужасает количеством дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.

«Буквально на днях на федеральной трассе произошла страшная авария, унесшая жизни трех взрослых членов семьи, оставив детей круглыми сиротами. Необходимо принять меры, требующие безотлагательного решения для сокращения числа аварий и смертности на дорогах», — подчеркнул Яндиев.

В связи с этим руководитель законодательного органа предложил пригласить начальника ГИБДД на внеочередное заседание парламента.

Также комитету по государственному строительству и законодательству было поручено разработать ряд рекомендаций по улучшению сложившейся обстановки на дорогах региона.