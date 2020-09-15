«Болевые точки» экологии Ингушетии, а также итоги реализации проектов экологического волонтерства участники неформальной встречи обсуждали в одном из живописнейших сельских поселений Джейрахского района — Бейни. В мероприятии также приняли участие представители местных муниципальных властей, Комитета туризма, Комитета по делам молодежи.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства на официальном сайте, участники затронули самые острые темы природоохранной деятельности: несанкционированное размещение отходов, мусоропереработку и сбросы неочищенных сточных вод в реки и водоемы, санитарную охрану курортной зоны горной Ингушетии.

«За последние годы ингушские эковолонтеры смогли создать серьезную и дружную команду, которая показывает высокую продуктивность. Мы видим, что многое сделано. Благодарю от имени Главы региона и от себя каждого из вас за проводимую работу. Состояние воздуха, воды в том или ином населенном пункте, охрана культурного наследия волнует всех, поэтому зачастую общественники и власти делают одно дело и могут помочь друг другу. Ведь только объединённые усилия смогут сохранить природу для будущих поколений», — заявил премьер-министр.

Владимир Сластенин отметил, что, несмотря на удовлетворительное

экологическое состояние региона, связанное, в первую очередь, с отсутствием в республике крупных промышленных производств, в регионе имеются проблемы, которые необходимо решать.

«Республика приступила к реализации ряда национальных проектов, которые будут способствовать улучшению экологической ситуации. Так, частично решена проблема крупных свалок: две из них — в сельском поселении Нестеровское и в Назрани — уже ликвидированы, а в Карабулаке и Малгобеке будут устранены в ближайшие годы. Также ведется работа по восстановлению и реабилитации прудов в Сунже, Назрани, Карабулаке, планируем и в Малгобеке. Проводится комплекс лесовосстановительных работ, закупается лесопожарная и лесопатрульная техника. Мероприятия по улучшению систем водоотведения и строительства полигонов твердых коммунальных отходов мы будем прорабатывать вне нацпроекта», — заявил глава Кабинета министров Ингушетии.

В ходе беседы один из экоактивистов Адам Цицкиев рассказал о своем намерении развивать направление агролесоводства, предполагающего выращивание урожая без использования химикатов и добавок.

«Подразумевается совмещение дикой среды с сельским хозяйством. Агролесоводство довольно популярно в зарубежных странах, однако в России только зарождается. Опробовать данный метод мы планируем в Джейрахском районе», — рассказал он.

Местные муниципалитеты не возражали и заявили, что готовы оказать поддержку, выделив для этих целей земельные участки.

По словам руководителя Минприроды республики, вопросы молодых ребят стали свидетельством того, что они не просто занимаются волонтерством, но и глубоко изучают и разбираются в различных экологических темах.

«Молодежь Ингушетии очень талантлива и способна добиться отличных результатов в любых сферах, в том числе и в области экологии. Для этого им нужна лишь небольшая помощь», — считает Магомед Евлоев.

В завершение встречи Владимир Сластенин подчеркнул, что со стороны регионального правительства мероприятиям эковолонтеров и впредь будет оказываться необходимая информационная и материально-техническая поддержка. Кроме того, руководство и коллективы органов власти республики готовы в дальнейшем тоже принимать активное участие в мероприятиях, организуемых эковолонтерами.

Напомним, это не первая встреча руководителя правительства Ингушетии с экоактивистами. Одна из последних встреч прошла возле храма Тхаба-Ерды с участниками движения «Эколокация». В рамках реализации проекта прошел трехдневный субботник, в котором приняла участие большая команда волонтеров. Своими трудами они очистили 7 км береговой полосы реки Ассы и около 5 км популярных среди туристов зон в районе Таргима.