Фельдшер занимает среднее положение между врачом и медицинской сестрой. Степень важности этой профессии, говорит о её благородстве, так как именно этот специалист, первым приходит на помощь тем, кто попал в беду. Это специальность для тех, кто стремится помогать людям. Именно фельдшеры оказывает первую медицинскую помощь, и спасают жизни, благодаря своевременной диагностике и направлению к врачу-специалисту людей, проживающих в отдаленных от городов населенных пунктах.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова поздравила фельдшеров с профессиональным праздником: «Уважаемые фельдшера!

В Ваш профессиональный день примите самые искренние и сердечные поздравления!

Высокой оценки и особого внимания заслуживает Ваша ответственная и многогранная работа.

Вы обладаете большим количеством медицинских навыков и часто являетесь единственными представителями медицины на определенной территории, особенно в сельской местности.

Ваш каждодневный труд направлен на самую важную и благородную цель — оказание первичной диагностики и назначение соответствующего лечения, доврачебной помощи людям.

Благодаря высокой ответственности и требовательности, неиссякаемому терпению Вы добиваетесь высоких результатов в этом достаточно трудном деле, определяя приоритетные направления работы. Своими знаниями, личным примером Вы подаете своим коллегам образец высокого профессионализма, трудолюбия, неиссякаемой энергии.

Желаю Вам доброго здоровья, семейного благополучия, воплощения всех добрых надежд!»

Что касается создания первой скорой помощи в России, то стоит отметить, что этому мы должны быть благодарны доктору медицины Г. Л. Аттенгоферу, который в 1818 году предложил создать такого рода службу, которая бы смогла оказывать первую помощь на дому. При этой организации должны быть особые специалисты, которые смогли бы наблюдать и укоренять различные заболевания по возможности. Вот именно с тех дней и считают возникновение скорой помощи и появление первых фельдшерских работников.

В средневековье фельдшерами именовали врачей, которые проводили хирургические операции, как правило, в полевых условиях. Затем они все больше приближались к тому образу и функционалу, что существует сегодня. В России фельдшеров готовили с XVIII века. Это были нестроевые чины, которые проходили обучение при госпиталях, а затем, в XIX веке стали создаваться и специальные школы. После появления в России земской медицины фельдшер стал знаковой фигурой и гражданского здравоохранения. Теперь фельдшеры стояли на страже здоровья миллионов пациентов на необъятных просторах страны. Огромный объем работы проделали военфельдшеры в годы войн, особенно Великой Отечественной. Многие сложили головы на полях сражений, находясь в непосредственной близости от смерти. Их самоотверженный труд и верность профессии, милосердие позволили вернуть жизни миллионам советских солдат. Память об этом подвиге живет и сегодня. В мирных условиях, которые подчас не уступают боевым, трудяги-фельдшеры все также выполняют колоссальную работу несмотря ни на что.

Невозможно не найти слов уважения и благодарности, которые стоит сказать этим замечательным специалистам. Именно от того, как сработает фельдшер в фельдшерско-акушерском пункте или в отделении скорой медицинской помощи, напрямую зависят жизни очень многих людей.

Фельдшеры имеют среднее образование в области медицины. Они имеют право на осуществление диагностики и установление диагноза, а также на проведение самостоятельного лечения. В случае если фельдшер не имеет возможности провести терапию своими силами, он обязан направить пациента к врачу, специализирующемуся на проблемной области. Должностные обязанности и стандарты выполнения работы фельдшера на деле практически не имеют отличий с полномочиями врачей-терапевтов на участках или же врачей, спасающих жизни на скорой помощи.

Фельдшеры являются одними из самых ценных медицинских специалистов, поэтому неудивительно, что в их честь в России есть праздник. Именно эти люди спасают жизни благодаря своевременной диагностике и направлению к врачу-специалисту людей, проживающих в отдаленных от городов населенных пунктах. И в этот день фельдшеры находятся на своих рабочих местах, поэтому отмечают они праздник, спасая жизни пациентам. В этот день они выполняют свою работу так же добросовестно и качественно.