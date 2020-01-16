В ходе встречи временно исполняющий обязанности министра Адам Хашагульгов затронул, главным образом, вопрос обслуживания граждан в отделах социальной защиты населения.

«В приемную министерства неоднократно поступали жалобы от граждан о недобросовестном отношении сотрудников отделов социальной защиты населения к выполнению своих должностных обязанностей. В связи с этим вам необходимо проработать модель общения с гражданами, а также улучшить качество оказания всех необходимых услуг», — заявил Адам Хашагульгов.

Врио министра выслушал доклады о переходе населения на банковские карты платежной системы «Мир».

«Необходимо осуществлять строгий контроль за процессом перехода населения на новую платежную систему, а также предоставлять гражданам всю информацию, которая их интересует по этому и иным вопросам», — отметил врио министра.

Глава ведомства дал поручения по данным вопросам и установил сроки решения поставленных задач.

Кроме того, Хашагульгов провел планерное совещание с директорами центров занятости населения региона. В ходе встречи рассматривался вопрос о ходе реализации нацпроектов.

«Необходимо держать вопрос нацпроектов на особом контроле, чтобы все договоры с гражданами заключались своевременно», — отметил он.

По данным пресс-службы Минтруда, более 190 человек в 2020 году получат государственные услуги в области профессионального обучения и дополнительного профессионального образования из числа лиц предпенсионного возраста и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Это касается и женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости населения.

Врио министра поставил соответствующие задачи перед руководителями центров занятости населения и обозначил сроки их исполнения.