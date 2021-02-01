Строительство

Отодвинутые сроки

Глава Ингушетии проверил ход строительства образовательных учреждений в Назрани

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Пандемия коронавируса, которая, к счастью, потихоньку отступает, серьезным образом ударила по строительной отрасли нашей страны. Памятуя о том, что сфера строительства является одним из немногих драйверов развития Ингушетии, понятно, какое негативное влияние карантинные меры оказали на экономику республику в целом.

Сдача в строй многих объектов из-за этого отодвинута на неопределенные сроки, «зависли» графики выполнения конкретных работ, ощущается нехватка рабочих, многие из которых, являлись так называемыми гастарбайтерами.

В числе объектов, сроки ввода в эксплуатацию которых сорваны из-за пандемии, находятся и объекты социального назначения города Назрани. Сегодня Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе инспекционной поездки посетил стройплощадки строящейся школы № 3 в центре Назрани и детского сада, возводящегося в районе новостроек (рядом с поликлиникой для взрослых).

Руководитель региона проверил ход работ, лично проверил качество стройматериалов и отделочных работ, пообщался со строителями, призвав их сделать все от них зависящее, чтобы образовательные учреждения радовали детей и их родителей долгие годы.

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