Сдача в строй многих объектов из-за этого отодвинута на неопределенные сроки, «зависли» графики выполнения конкретных работ, ощущается нехватка рабочих, многие из которых, являлись так называемыми гастарбайтерами.

В числе объектов, сроки ввода в эксплуатацию которых сорваны из-за пандемии, находятся и объекты социального назначения города Назрани. Сегодня Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе инспекционной поездки посетил стройплощадки строящейся школы № 3 в центре Назрани и детского сада, возводящегося в районе новостроек (рядом с поликлиникой для взрослых).

Руководитель региона проверил ход работ, лично проверил качество стройматериалов и отделочных работ, пообщался со строителями, призвав их сделать все от них зависящее, чтобы образовательные учреждения радовали детей и их родителей долгие годы.