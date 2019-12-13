Так, Джабраил Цороев от имени жителей сельского поселения Южное попросил содействия в благоустройстве дороги на улице имени легендарного разведчика Абдулы Цароева. По итогам обсуждения Калиматов поручил районной администрации разработать проект строительства качественной дороги с дренажной системой. После прохождения соответствующих процедур согласования реализовать его до 1 мая 2020 года.

«25 апреля приеду и сам проверю, как выполнена работа», — подчеркнул он.

Курейш Евлоев, зампредседателя Малгобекского районного совета, обратился с просьбой рассмотреть возможность выделения отдельного помещения для музея боевой и трудовой славы, который в данное время расположен в здании школы № 30 в сельском поселении Сагопши.

Заявитель своими силами много лет ведет работу по восстановлению данных о земляках, отметившихся участием в крупных военных событиях прошлого. Энтузиаст собрал документы более 30 выходцев с. п. Сагопши, входивших в состав «Дикой дивизии».

Калиматов инициативу поддержал, оценив её актуальность для патриотического воспитания будущих поколений, а также своевременность появления — накануне 75-летия Великой Победы.

При этом он предложил ее масштабировать до республиканского уровня путем создания музея памяти участников двух войн — Первой мировой и Великой Отечественной. Он поручил Минкультуры и руководителям муниципалитетов до 10 марта будущего года представить концепцию культурного учреждения, подобрать и обосновать варианты его локации, оценить тематические музейные фонды — имеющиеся памятники истории и документы обозначенных периодов и перспективы их пополнения. Одновременно с этим администрации Малгобекского района предстоит подобрать площадку, подходящую для размещения и демонстрации жителям и гостям республики уже собранной Евлоевым экспозиции.

В перечень обращений к Главе республики также вошли вопросы оказания помощи в трудоустройстве, выезде на иногороднее лечение, восстановлении утраченного жилья, ремонте ветхих коммунальных сетей, реализации социальных проектов и многое другое. Обращение каждого заявителя Калиматов изучил детально и внимательно. По итогам общения с гражданами, которое длилось около пяти часов, Глава Ингушетии дал соответствующие поручения подчиненным, определил конкретные сроки исполнения принятых решений.