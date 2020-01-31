Общение, начавшееся в полдень, продолжалось более трех часов. Вопросы прозвучали самые разные и неожиданные, в том числе и неудобные для властей...

К самым «горячим» в ранжире политических вопросов можно отнести вопрос об определении административной границы Ингушетии с Северной Осетией. На данный момент позиция Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова такая, что первостепенной задачей он считает обустройство ингушей, проживающих в Пригородном районе, а с определением границ спешить не нужно.

«Есть закон о реабилитации репрессированных народов. Сейчас поднимаются вопросы, которые мы получили в наследство, это очень серьезная тема. Вопрос нужно серьезно проработать. Конечно же, закон «О реабилитации репрессированных народов» должен исполняться, но прежде нужно обустраивать ингушей, проживающих в Пригородном районе, для того, чтобы они могли мирно сосуществовать, не искать что-то плохое», — сказал Калиматов в ходе общения.

Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» был принят 26 апреля 1991 года. Этим решением была провозглашена отмена всех незаконных актов, принятых в отношении репрессированных народов, подвергнутых насильственной депортации. В нем предусматривается и территориальная реабилитация.

Осенью 1992 года произошли боевые действия, названные «осетино-ингушским конфликтом». По данным Генпрокуратуры России, в ходе конфликта с 31 октября по 5 ноября 1992 года в Пригородном районе погибли 583 человека.

По информации комитета содействия поиску заложников и без вести пропавших республики, без вести пропавшими числятся 195 человек ингушской национальности и 400 — убитыми. Около 60 тысяч ингушей, проживавших в Пригородном районе и Владикавказе, вынуждены были покинуть свои дома и найти убежище на территории Ингушетии.

Калиматов считает, что вопросы установления границы будут возникать и впредь, но «все встанет на свои места». Для этого нужно «созреть, чтоб не было обид у людей».

В ходе пресс-конференции Глава Ингушетии прокомментировал и другую «болезненную» для ингушского общества тему — арест активных участников митинга против республиканского законопроекта «О референдуме» 26-27 марта 2019 года и соглашения об административной границе с Чечней.

«Мне, как и вам, неприятно, что так случилось, но участники подали заявку, провели митинг, сделали заявление в рамках закона, но затем закон был нарушен, они не соблюли регламент», — отметил Калиматов.

Глава республики отметил, что «есть процедуры», и это дело рассматривается уже не в Ингушетии, а на уровне прокуратуры и следственного комитета России по СКФО.

«Я провожу работу, и у меня есть информация. Эта тема для меня — не табу, я говорю об этом там, где на ситуацию могут повлиять. Что толку сотрясать воздух громкими заявлениями? Будем надеяться, что все утрясется, и они (арестованные) благополучно вернутся домой», — отметил Калиматов.

Напомним, что митинг в Магасе был согласован правительством республики до 18 часов 26 марта 2019 года, но часть его участников провела ночь на площадке перед зданием НТРК «Ингушетия», а уже утром 27 марта произошло столкновение с правоохранителями.

После этих событий с апреля 2019 года более 30 человек было арестовано. Отдельные участники митинга по решению суда получили реальные сроки и освобождены с учетом их нахождения в СИЗО. В то же время лидерам протестного движения предъявлены новые обвинения в создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ соответственно), среди задержанных есть девушка.

Ситуация с льготным лекарственным обеспечением людей с хроническими и редкими заболеваниями также была прокомментирована на пресс-конференции Главы региона.

«Я узнал, что у нас в 2019 году заложено было в бюджете всего лишь 15 млн руб. на все лекарства. Естественно, были жалобы, люди обращались с вопросами. Позже выяснилось, что и финансирование-то взять неоткуда. Мы не имели даже возможности получить кредит из-за бюджетного принуждения.

Теперь ситуация изменилась. В 2020 году на лекарства выделено 138 млн рублей. Эта сумма полностью соответствует параметрам Минздрава республики. Поручил Минфину выдать все до копейки. Деньги заложены в бюджет, и лекарства будут в полном объеме», — заявил Глава региона.

Напомним, что по исковым жалобам людей Конституционный суд рассмотрел и признал, что п. 9 ст. 16 Закона РИ «О республиканском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» нарушает конституционные права граждан на медицинскую помощь, и потребовал, чтобы парламент Ингушетии принял поправку о финансировании закупки лекарств в достаточном для льготников объеме. Что и было сделано при рассмотрении бюджета в конце 2019 года.

На вопрос журналиста о перспективах полного использования аграрного потенциала республики в развитии экономики республики Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сказал, что «сельское хозяйство — это одна из наиболее перспективных сфер региона». При этом он отметил, что, несмотря на это, показатели по обеспечению населения продуктами питания за счет собственного производства на сегодняшний день очень низкие.

«Мне неприятен тот факт, что подавляющее количество продуктов питания в регионе привозное. Обеспеченность овощами за счет собственного производства в Ингушетии составляет всего лишь 8%, яйцами — 18,3%, мясом — 20,7%», — сказал Калиматов.

По его словам, в субъекте наблюдается сильная разбалансированность в вопросах финансирования и целевого использования мер государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий. Также Калиматов отметил, что за использованием по назначению средств, выделяемых владельцам предприятий на развитие хозяйств, необходим жесткий контроль.

«На данный момент по моему поручению проводится ревизия всех земель сельскохозяйственного назначения, выделенных государственным унитарным предприятиям региона на правах аренды (25 227 га). Недобросовестные владельцы хозяйств будут лишены государственных угодий. Я лично буду контролировать этот вопрос. Каждый гектар земли должен быть использован по назначению», — отметил руководитель региона.

Кроме того, проверкам будут подвержены КФХ республики, получившие гранты и субсидии на развитие.

«Недавно я посещал ряд крестьянско-фермерских хозяйств региона и во время этой поездки убедился в том, что у нас есть люди, которые скромно, засучив рукава, работают на фермах, принося огромную пользу Ингушетии. Ярким примером служит КФХ «Кодзоев Исропил Исаевич» в сельском поселении Кантышево Назрановского района. Именно таким людям я намерен всячески помогать и уделять внимание. Помощь от государства должны получать те, кто реально что-то делает», — добавил Калиматов.

Руководитель субъекта призвал жителей Ингушетии изучить предлагаемые Министерством сельского хозяйства России программы поддержки аграрной отрасли, гранты для начинающих фермеров и воспользоваться. Глава республики привел в пример опыт Ставрополя, где люди, не выходя из дому, занимаются частным предпринимательством, прилично на этом зарабатывая, а также выдавая по 5 тонн яблок с подворья государству, что позволяет значительно обеспечить жителей своего региона местными плодами.

«КФХ ли это, частное ли подворье — земли Ингушетии не должны стоять поросшие бурьяном. Мы должны приучать своих детей к труду, учить их возделывать почву, своим трудом выращивать картошку, морковь, редиску, другие овощи и фрукты», — заключил он.

Отвечая на вопрос о кадрах, М. Калиматов отметил: «Каждый человек набирает свою команду. Мне некогда было разбираться в способностях тех или иных руководителей. Есть и. о. председателя правительства Сластенин, которого я знаю 30 лет, работал первым заммэра Самары по финансам. Я, как Глава республики, посчитал, что это будет полезно для региона.

Все назначенные мною люди принимаются на работу с испытательным сроком от трёх до шести месяцев. Ставлю задачу, не справляются — уходят в отставку. Так я распрощался с руководителями Минэкономики, Минприроды.

У нас есть застарелые проблемы, которые должны быть решены вчера, а не сегодня. Суриков и другие ведь не просились в республику, я их попросил поработать. Суриков будет советником Главы по инвестиционным вопросам при постпредстве республики в Москве».

В продолжение кадровой темы Глава Ингушетии подчеркнул, что власти республики намерены делать ставку на молодежь при назначении на руководящие должности в муниципалитетах региона.

«Мы готовим по две-три кандидатуры на каждое муниципальное образование. Потому что те руководители районов, мягко говоря, больше на себя работают. Молодежь востребована сейчас», — отметил он.

Калиматов также напомнил, что в ближайшее время состоятся выборы в парламент региона, в которых также, по его словам, должна принимать участие молодежь. Кроме того, по итогам первого республиканского конкурса «Ингушетия. Курс на обновление» 60 человек были внесены в кадровый резерв региона, а семь человек — трудоустроены.

Названный кадровый конкурс стартовал в республике 30 августа, итоги проекта были подведены 18 октября. В нем приняли участие 3700 человек, по балльной системе заочного этапа из них были отобраны 60 финалистов, которые прошли в очный этап. На завершающем очном этапе было отобрано 20 финалистов, все они будут трудоустроены на руководящие должности.

Внимание будет также уделено и поощрению интереса к спорту у молодежи. Глава республики Махмуд-Али Калиматов заявил, что будет принимать участие в добровольном сборе средств на поддержку спортсменов. Для этого в ближайшее время по его инициативе будет создан фонд.

«У нас создается фонд поддержки спорта, я напишу заявление, скажу главному бухгалтеру перечислять туда десять процентов моей зарплаты», — сказал Калиматов.

Он отметил, что в бюджете не хватает средств для развития спорта, но эти проблемы решаются. Оставляют желать лучшего некоторые старые спортивные комплексы.

«Спорт в Ингушетии будет развиваться, будем закладывать многие вещи. Есть новый энергичный руководитель Минспорта Али Дошхоклоев, который старается. Я не буду просить денег для фонда, который не будет строго зациклен на развитии спорта. Это будут добровольные пожертвования людей», — пояснил руководитель республики.

По его словам, работа по созданию фонда завершится в эти дни.

Касаясь работы в культурной сфере, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов обратил внимание журналистов на необходимость внесения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) около 900 башен, расположенных в горной части республики.

«Сегодня у нас где-то 1000 башен в государственном реестре, а около 900 пока в реестр не попали. Все сооружения, которые нам достались от наших предков, необходимо внести», — сказал он.

Калиматов заметил, что хотя башни и являются родовыми (фамильными), но они достояние всех и каждого. «Мы должны понять, что это достояние всей республики. Мы должны сохранить для последующих поколений», — отметил руководитель региона.

Тема памятников архитектуры в горной Ингушетии была поднята в связи тем, что в декабре прошлого года вандалы разобрали на камни арочные проемы средневековых башен комплекса Бейни в Джейрахском районе, что вызвало широкий общественный резонанс.

Занимающий 65 тыс. гектаров Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник расположен в горном районе республики. Там сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значимыми являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал.

Калиматов отметил, что музей-заповедник обслуживают всего 8 человек и «здесь тоже есть вопросы». Также он обратился к представителям тейпов (фамилий) республики с предложением сделать временные ограды вокруг родовых башен, чтобы преградить доступ к ним автомобилей, любителей готовить шашлыки рядом с памятниками, а также КРС, овец и коз.

Ответил Глава Ингушетии и на другие животрепещущие вопросы.