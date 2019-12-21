Руководитель компании поздравил заслуженного специалиста с профессиональным праздником, поблагодарил за самоотдачу и многолетний труд, поделился планами на будущее и перспективами развития региональной отрасли, попросил совета.

Хусен Абоевич в «Ингушэнерго» пришел в 1995 году, имея за плечами весомый энергетический багаж — знания, опыт работы, награды и репутацию профессионального и порядочного специалиста. И сразу попал на «передовую»: ему доверили руководство Карабулакскими районными электрическими сетями. Руководство на тот момент означало создание подразделения «с нуля»: Карабулак в 1995 году получил статус города, и сразу возникла необходимость в РЭС. Энергетик с поставленной задачей справился на «отлично» и возглавлял образцово-показательный коллектив 8 лет. После чего ушел на покой.

«Тяжелое было время. Катастрофически не хватало ресурсов: материалов, специальной техники, оборудования, экипировки. Помните слова песни — нам электричество ночную мглу разбудит, нам электричество пахать и сеять будет? Вот так мы и работали — на одном энтузиазме, единственно с верой в освященное нами будущее. Не различали день и ночь, холод и жару. Слово «усталость» в нашем лексиконе не было в помине. Бывали случаи, чтобы добраться до места технологического нарушения, нам нужно было пересекать минные поля. И мы шли. Помню реакцию солдат, — они нас сумасшедшими называли», — поделился он воспоминаниями.

Увлеченность профессией передалась двум сыновьям Хусена Абоевича — Исламу и Амиру. Оба трудятся в «Ингушэнерго». Ислам заместителем главного инженера, Амир — инженером службы технической эксплуатации и организации ремонтов.

«Вы ушли в 2003 году — 16 лет назад. Но о вас до сих пор вспоминают с теплотой и уважением в коллективе. Я и сам могу судить о вас по воспитанию, которое получили ваши сыновья — надежные специалисты и верные друзья. И я хочу, чтобы вы знали, ваше мнение и рекомендации очень важны для меня. Добросовестность и преданность делу предшествующего поколения — фундамент сегодняшнего предприятия, — отметил директор филиала Адам Цечоев. — Но самое главное, запомните, для меня не существует бывших энергетиков, у каждого из вас всегда есть мое плечо и моя рука. И это не пустые слова».