«Программа модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Республики Ингушетия на 2020 — 2024 годы» разработана по итогам детальной оценки технического состояния энергохозяйства региона.

Аудит провели специалисты Центра технического надзора ПАО «Россети» совместно с «Россети Северный Кавказ» и филиалом «Ингушэнерго» в апреле 2019 года. Вывод комиссии был однозначен: значительная часть оборудования — подстанции, высоковольтные линии электропередачи всех уровней напряжения, внутренние сети и трансформаторные пункты, эксплуатируется за пределами установленных сроков, часть — с превышением допустимых значений. И «Россети» готовы направить собственные средства на модернизацию электросетевого комплекса«, — рассказал Цечоев.

По его словам, еще один важный инвестиционный проект ПАО «Россети» — «Программа по снижению потерь электроэнергии». Она предусматривает установку новых железобетонных опор, замену оголенного провода на самонесущий изолированный и монтаж современных интеллектуальных приборов учета. Проект разбит на 2 этапа. Работа в рамках первого начата в 2019 году в части города Назрани, сельских поселений Барсуки и Плиево — всего 150 улиц и 7 тысяч потребителей.

«Завершить реконструкцию территорий мы планируем в августе 2020 года. Сразу после приступим ко второму этапу программы — строительству распределительных сетей в части сельских поселений Сагопши, Троицкое, Экажево и уже северо-восточной части города Назрани. Общий объем финансирования мероприятий первого и второго этапа составит 1,2 млрд рублей», — отметил главный энергетик республики.

Руководитель предприятия четко разграничил зоны ответственности в вопросах электрификации районов новостроек и организации уличного освещения. Федеральный закон от 6 октября 2013 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» говорит: строительство коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов, как и освещение дворовой территории, улиц, дорог, мостов, промышленной зоны, относится к компетенции муниципальных органов власти.

Цечоев также сообщил о поступлении партии специальной техники — в феврале специалистам филиала впервые за 7 лет вручили ключи от 6 новых бригадных автомобилей УАЗ, 5 «Рено Логан» и 2 автовышек.

«Более того, ожидается приобретение еще 60 единиц спецтехники, что позволит нам повысить оперативность ремонтных бригад и эффективность работ по технологическому присоединению. К концу года мы рассчитываем существенно улучшить показатели надежности электроснабжения — снизить количество технологических нарушений в сетях региона и среднее время в перерыве электроснабжения», — подчеркнул он.

Кроме того, главный энергетик республики представил результаты работы предприятия по ликвидации задолженности за ресурс и обеспечению оплаты текущих платежей за 2019 год. Согласно его данным, уровень платежей на розничном рынке электроэнергии в Ингушетии за прошлый год составил 1,2 млрд рублей или 47%. Это на 12% выше показателей 2018 года.