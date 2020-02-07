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Гимназия № 1 г. Назрань объявляет о начале приема учащихся в 1 класс на обучение по программам начального общего образования

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В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Приказом Министерства образования и науки РФ № 32 от 22.01.2014 г. «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, Уством ГАОУ «Гимназия № 1 г. Назрань» с 01 февраля 2020 года объявляется прием учащихся в 1 класс на обучение по программам начального общего образования.

Количество мест-25.

Перечень необходимых документов содержится в Правилах приема детей в ГАОУ «Гимназия № 1 г. Назрань», утвержденных приказом директора № 70 от 31.01.2020 г.

Администрация гимназии
31.01.2020 г.

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