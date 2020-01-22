Полковник полиции Котиев Ахмед Макшарипович родился в селении Инарки Малгобекского района Чечено-Ингушской АССР в 1960 году. Со школьных лет тяготел к военным наукам и, как рассказывала его мама, мечтал стать отважным танкистом. Срочную службу в рядах Советской армии А. Котиев проходил в должности командира отделения мотоциклетного взвода комендантской роты 39-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской армии, и после демобилизации поступил в Рязанскую высшую школу МВД СССР. По окончании учебы проходил службу на различных должностях в правоохранительных органах.

С 1994 года работал в городе Печора Коми АССР заместителем начальника исправительно-трудовой колонии. После переезда в Ингушетию Котиев стал работать участковым уполномоченным в селении Пседах Малгобекского района, а позже — заместителем начальника криминальной милиции ГОВД Малгобека.

В 2000-2002 годах Котиев был заместителем начальника Управления уголовного розыска МВД Республики Ингушетия. В 2007 году Ахмед Макшарипович получил должность начальника ГОВД Назрани и стал предпринимать попытки безболезненного искоренения преступных элементов из нашего общества. Но не всегда находил понимание со стороны действующей силовой власти.

Как мы помним, во время пребывания Котиева на посту начальника ГОВД Назрани, в Ингушетии неоднократно разгонялись митинги общественности против происходивших в республике убийств и похищений людей неизвестными представителями силовых структур. И в 2009 году, по указанию временного министра МВД РФ по Ингушетии В. Жернова, Ахмед Котиев был отстранён от занимаемой должности, несмотря на то, что нарушений с его стороны допущено не было никаких.

В 2011 году, вскоре после назначения его секретарем Совета безопасности Ингушетии, непримиримые из числа бандитского подполья приговорили Котиева к смерти: его дом был обстрелян из гранатометов и автоматического оружия. Но он не прятался от преступников, даже отказался от бронированного автомобиля. После этого покушения, при котором, к счастью, никто из родных Котиева не пострадал, Ахмед Макшарипович решил, что надо действовать решительно, и вместе с уполномоченным по правам человека в Ингушетии Джамбулатом Оздоевым неоднократно посещал Дагестан, где перенимал опыт дагестанской комиссии по адаптации боевиков к мирной жизни. Таким образом, благодаря усилиям А. Котиева в сентябре того же года аналогичная комиссия была создана и в Ингушетии.

Ахмед Котиев был назначен заместителем председателя этой комиссии, и он активно начал оказывать содействие в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность на территории республики. Он лично встречался с родственниками боевиков и уговаривал убедить членов их семей покинуть ряды бандитских формирований.

В итоге, под руководством Ахмеда Котиева, в результате проведённой комплексной работы, к мирной жизни вернулись из бандитского подполья более шестидесяти человек. Всем желающим вернуться к мирной жизни оказывалась юридическая и психологическая помощь, а также содействие в трудоустройстве.

Но такая активная деятельность председателя Совета безопасности не нравилась главарям бандитов, которые в свою очередь не раз организовывали покушения на него и на членов его семьи. Однако Котиев до последних дней своей жизни не прекращал работу, направленную на борьбу с терроризмом и экстремизмом.

За день до своей гибели Ахмед Котиев принимал участие в совместном заседании Антитеррористической комиссии Ингушетии и оперативного штаба в республике, на котором обсуждались вопросы противодействия терроризму.

27 августа 2013 года служебный автомобиль секретаря Совбеза Ахмеда Котиева попал под обстрел боевиков в районе села Нижние Ачалуки Малгобекского района. От полученных ран А. Котиев скончался по дороге в больницу. Его водитель также был госпитализирован, но скончался от тяжёлых огнестрельных ран, не приходя в сознание. Власти республики связали покушение на Ахмеда Котиева с его служебной деятельностью.

Указом Президента Российской Федерации № 736 от 30 сентября 2013 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, полковнику полиции Котиеву Ахмеду Макшариповичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Его имя золотыми буквами вписано и увековечено на Мемориале памяти и славы в городе Назрани и на гранитной плите в сквере Памяти и славы в городе воинской славы Малгобеке.

Спустя три года после этой трагедии в Рязани, на территории Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, состоялось открытие бюста Ахмеду Макшариповичу Котиеву. В память о Герое России, выпускнике Рязанской высшей школы МВД СССР в Академии ФСИН г. Рязани и других структурах города были проведены торжественные мероприятия, в которых приняли участие первые лица Ингушетии, а также начальник Академии ФСИН России Александр Крымов, родные и близкие погибшего офицера.

«В открывшейся музейной экспозиции, посвящённой выпускникам, погибшим при исполнении служебного долга, особенную торжественность придаёт имя единственного выпускника Академии Котиева Ахмеда Макшариповича, удостоенного, к сожалению, посмертно высокого звания Героя Российской Федерации. Сегодня мы вспоминаем о нем, как о достойном сыне своего Отечества. Ахмед Котиев был примером профессионального долга, чести, бескомпромиссности и преданности своему делу. Он всю свою жизнь посвятил борьбе с преступностью и погиб, как настоящий герой», — сказал А. Крымов, выступая перед собравшимися во время открытия бюста А. Котиева.

Как видно из многих воспоминаний его сослуживцев, Ахмед Макшарипович Котиев был известен как человек максимально открытый для общения с населением республики. В отличие от многих представителей силовых ведомств, он никогда не отделывался общими фразами, а всегда отвечал на самые острые вопросы и смело комментировал происходящее в республике. Он отлично знал ситуацию на родной земле, поэтому делал всё возможное, чтобы в Ингушетии был мир и порядок.

Ни для кого не секрет, что сегодня, во многом благодаря профессиональным действиям Ахмеда Котиева, обстановку в республике можно назвать стабильной. Это говорит о том, что старания и труд бесстрашного офицера не пропали даром. Его гибель для нас стала символом верности своему делу.