Указ о присвоении А. Хашегульгову звания генерал-майора был подписан в Кремле 4 августа 1994 года. К тому времени наш земляк три раза был представлен на должность командующего армией и один раз на должность начальника 4-го государственного межвидового полигона.

Когда Ахмет родился, наш народ всё ещё прозябал в казахстанских степях и уже было смирился с такой долгой и продолжительной разлукой с землёю предков. Но, к счастью, вскоре в высших эшелонах власти страны произошла смена, и когда маленькому Ахмету исполнилось два года, семья Хашегульговых получила разрешение на возвращение к родным истокам.

В 1973 году, после окончания средней школы с золотой медалью, юноша, с детства мечтавший стать военным, рассказал об этом своим родителям и получил их благословение. Выбор пал на Ростовский высший военный институт, где готовили инженеров для ракетных войск. Поступил наш герой в этот вуз без особого труда, так как у него была прочная школьная база и безумное желание стать офицером.

В 1978 году Ахмет Хашегульгов с отличием окончил институт и распределился в 47-ю (Яснинскую) ракетную дивизию.

По всему было видно, что военная служба у Ахмета задалась, и как способного офицера его направили на учебу на командный факультет Военной академии имени Ф. Э. Дзержинского, которую он также окончил на «отлично».

С этого времени он проходил службу на различных командных должностях в ракетных войсках стратегического назначения. Более четырёх лет командовал 734-м ракетным полком, затем исполнял обязанности начальника штаба 57-й ракетной дивизии.

По свидетельствам однополчан, был одним из самых перспективных командиров. Но особенно явно это стало видно в период распада страны, когда в 1992 году было принято решение о прекращении перевооружения последнего полка на ракетный комплекс Р-36М2, и полк, который был снят с боевого дежурства для перевооружения, был расформирован. Во время расформирования дивизии А. Хашегульгов был и командиром, и советчиком для своих подчиненных, которые с огорчением восприняли весть о таких радикальных изменениях в армии.

Одним словом можно сказать, что А. Хашегульгову досталось трудное время для командования. Обстановка в дивизии, расположенной в Казахстане на момент распада Советского Союза, была крайне тяжелой, особенно социально-политическая. Это был непростой период снятия с боевого дежурства ракетных полков и передачи части техники союзникам — казахским специалистам-ракетчикам. Тем более, что дислоцированная в Казахстане, эта дивизия была самой крупной в РВСН, на ее вооружении стояли устрашающие гигантские ракеты, которым на Западе присвоили условное название «Сатана».

По высказываниям сослуживцев ингушского генерала, спасало только то, что командир дивизии с подчиненными и коллегами работать умел, хотя порой ему приходилось использовать самые что ни на есть изощренные способы, что впоследствии не могло не сказаться на его служебном росте. Но при всех трудностях комдив сумел верно, разумно и дипломатично выстроить взаимоотношения с властями Казахстана и выполнить все мероприятия по выводу ядерных сил на территорию России. Таким образом, дивизия в полном объеме выполнила поставленные перед ней задачи.

Наверное, в большей части сказалось порядочное воспитание нашего соотечественника, человечность, уважение к любому человеку — черты характера, снискавшие высокий авторитет Хашегульгова.

А затем новое место службы — Хашегульгов Ахмет был назначен на должность первого заместителя командующего 53-й ракетной армии, дислоцированной в Забайкалье.

В феврале 1996 года генерал-майор А. М. Хашегульгов назначается первым заместителем командующего Читинской ракетной армией, практически тоже стоящей на пути расформирования.

Богатый опыт командной работы пригодился генерал-майору Хашегульгову, когда он первым среди ингушей стал преподавать на кафедре оперативного искусства ракетных войск стратегического назначения и применения ракетных войск и артиллерии Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России — главной кузнице высших военных кадров страны. В этой должности он и завершил свою военную службу.

Из рядов Вооруженных сил Российской Федерации А. М. Хашегульгов был уволен по состоянию здоровья 27 ноября 2001 года.

Родина высоко оценила заслуги ингушского генерал-майора А. М. Хашегульгова в рядах Российской армии. В разные годы службы он был награждён орденами Красной Звезды и «За военные заслуги», тремя медалями «За отличие в воинской службе», медалями «200 лет МО» и «За воинскую доблесть» первой степени, знаками отличия Министерства обороны «Главный маршал артиллерии М. И. Неделин», медалями «За безупречную службу» трёх степеней.

Завершив военную карьеру, Ахмет Мухарбекович Хашегульгов вернулся на родину и обосновался в станице Орджоникидзевской (ныне город Сунжа), рядом с родителями и многочисленными родственниками, начал строить дом.

«Теперь мне необходимо позаботиться о главном — быть вместе с постаревшими родителями и своими близкими, заботиться о них. Мне нужно построить дом, чтобы как ингуш я мог в нем достойно встретить и горе, и радость». Так Ахмед Хашегульгов понимал сыновий долг и долг достойного ингуша.

Найти хорошую работу на гражданке офицеру такого ранга не составляло труда, но Ахмет не сразу соглашался на поступающие предложения: надо было немного отдохнуть и уделить время своим родным. Немного погодя он устроился заместителем генерального директора компании «Россемовощ», а затем начальником службы безопасности нефтяной компании «Лукойл».

В свободное от работы время Ахмет упорно трудился, обустраивая свой домашний очаг. Также он принимал активное участие в общественной жизни республики, по которой сильно соскучился. По мере своих сил и профессиональных навыков, Ахмет Хашегульгов старался быть надежным помощником и для вступившего в 2008 году на пост главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, которого знал со времен его учебы в Академии Генерального штаба.

Рассказывают, что когда в 2009 году по рекомендации главы республики Ахмет Хашегульгов был назначен руководителем отделения Пенсионного фонда в Республике Ингушетия, многие восприняли это известие с недоумением. Мол, как может кадровый офицер в отставке руководить таким учреждением? Здесь экономисты нужны или финансисты. Не совсем понял это и сам Хашегульгов, но при первой же встрече с главой республики его удалось убедить в том, что в этой системе нужны кардинальные перестройки с применением военной выправки.

К сожалению, поработать долго новому назначенцу не пришлось: через две недели Ахмет Хашегульгов погиб в автомобильной катастрофе. Эта страшная авария произошла около двух часов ночи с 18 на 19 декабря 2009 года. Руководители пенсионных фондов Северной Осетии и Ингушетии Сослан Канатов и Ахмет Хашегульгов возвращались домой после расширенного совещания ПФР, прошедшего в Нальчике. В Беслане их должен был встретить водитель Хашегульгова, который повез бы его далее в Ингушетию. Однако до Беслана руководители пенсионных фондов не доехали. На трассе «Кавказ», между населенными пунктами Кировского района, у автомобиля «Тойота Камри», на котором ехали чиновники, лопнуло колесо. Машина на полном ходу вылетела с дороги и, протаранив линию газопровода, врезалась в дерево. Канатов и Хашегульгов погибли на месте, а водитель иномарки в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Сотрудники североосетинского управления следственного комитета при прокуратуре РФ после обследования места аварии не усмотрели в происшествии признаков преступления и квалифицировали его как несчастный случай. Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Однако на следующий день после аварии на многих оппозиционных интернет-ресурсах появилась информация, что произошедшее могло быть следствием покушения на Ахмета Хашегульгова, назначенного на пост главы Пенсионного фонда РФ по Республике Ингушетия менее месяца назад, который, по утверждениям многих, собирался провести во вверенном ему ведомстве масштабные проверки.

Так это или иначе, теперь доказать невозможно, правда, на официальном сайте ПФР по Ингушетии после гибели Хашегульгова появилась информация о том, что с его назначением Пенсионный фонд России связывал большие надежды. «За те 15 дней его работы на посту управляющего он показал себя не только как порядочный человек, умный, образованный, но и как прекрасный организатор, который мог повести за собой коллектив и добиться результата. Его гибель — тяжелая утрата для отделения ПФР по Республике Ингушетия», — говорилось в некрологе по случаю трагической гибели А. Хашегульгова.

Безвременная смерть оборвала жизнь достойного сына ингушского народа. Провожая отважного генерала Ахмета Мухарбековича Хашегульгова в последний путь из недавно построенного им дома, многочисленные родственники и земляки едва могли сдерживать слёзы. Эта страшная и в то же время нелепая случайность лишила наш народ славного соотечественника и хорошего человека. Но на всё воля Всевышнего.

Как он и завещал, генерал с почестями был похоронен на родине своих предков в старинном ингушском селе Базоркино (ныне Чермен). А через три дня ему должно было исполниться 56 лет, до которых он не дожил.

Ахмет Хашегульгов на протяжении всей своей короткой жизни, где бы он ни находился, показывал пример верного служения Отечеству и в высшей степени положительно представлял Ингушетию. Он безумно любил свой народ и всё, что с ним связано. Ахмет Хашегульгов был очень светлым и беспредельно положительным человеком. Несмотря на свою широкую известность, в его характере гармонично уживались доблесть, честь и скромность.

Вечера памяти, посвященные жизни и военной деятельности А. Хашегульгова, проходят после его смерти не только в нашей республике, но и в частях, где наш земляк отдал лучшие годы своей жизни. Но по-особенному тепло и проникновенно говорят о своем славном ученике Ахмете его бывшие учителя, родственники и одноклассники.

На состоявшейся недавно встрече в школе № 2 г. Сунжи почтить память легендарного земляка собралось много людей, в числе которых были не только родные и близкие, но и представители общественности и бывшие сослуживцы.

В своем выступлении двоюродный брат героя Яхья Хашегульгов сказал, что Ахмет с раннего детства был целеустремленным человеком, надежным товарищем, безгранично любил своих родителей и свой народ, и эту любовь он сохранил до последних дней. «Помню, как Ахмет часто повторял такие слова: «Высшее звание — звание ингуша — я получил при рождении», — вспоминает Яхъя. — Это говорит о том, что он больше всего на свете любил свой народ, и, несмотря на то что после его гибели прошло немало лет, он и сегодня нужен своей семье, родственникам и всему нашему народу».

Заслуженный учитель республики, один из самых уважаемых педагогов Ингушетии Руслан Гайтукиев, вспоминая школьные годы Ахмета, рассказал, каким ответственным и воспитанным учеником он был. «Мне посчастливилось преподавать Ахмету русский язык и литературу, и должен сказать вам, что он был очень любознательным, всесторонне развитым и прилежным учеником. Учась на круглые пятерки, он умудрялся принимать активное участие во всех общественных, спортивных и культурно-массовых мероприятиях школы. Везде стремился быть первым и всегда до последнего отстаивал честь своей школы. Был настоящим человеком, настоящим патриотом. Таким он останется в памяти всех, кто его помнит. Я очень рад, что одна из центральных улиц в Сунже отныне будет носить имя Ахмета Хашегульгова, который своим отношением к воинскому долгу, любовью к Родине показал достойный пример для подражания».

Из воспоминаний Салижана Шарипова, космонавта, Героя Российской Федерации: «Ахмет был чистым офицером, храбрым генералом и отдал всего себя служению России, своему ингушскому народу. И на таких людей всегда равнялись офицеры! На какой бы должности он ни находился, Ахмет Мухарбекович всегда проявлял отличные организаторские способности. Поэтому его назначили командиром дивизии, которая держала в руках всю нашу планету. Вы представляете себе, какая эта была большая ответственность?! Но генерал никогда не терялся, какие бы трудности перед ним ни стояли, он был таким человеком, в котором сочетались и командирские и человеческие качества. Несмотря на то, что он был военным, в его характере всегда просматривалась доброта и искренность души. Одним словом, Ахмет Мухарбекович был человеком с большой буквы, который мог понимать, слушать, говорить с офицерами на одном языке».

Бесспорно, только такие люди, как Ахмет Хашегульгов, творят историю и прославляют Родину во имя будущих поколений. Вместе со своим народом наши отважные сыны закрепили нашу государственность.

К тому же генерал Хашегульгов был человеком с легендарной судьбой. Его отец Мухарбек Магометович Хашегульгов яростно защищал Родину, героически сражаясь с фашизмом в Великую Отечественную войну, за что имел многочисленные награды. У такого отца не мог вырасти плохой сын. И Ахмет доказал это на деле, защищая Отчизну в мирное время.

Блестящий офицер, для которого «честь имею» были не просто слова, а образ жизни, без единого нарекания дослужился до звания генерал-майора и был достойнейшим сыном ингушского народа, честным и мужественным человеком. Таким его и запомнят!