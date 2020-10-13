Якуб Ибрагимович всей своею жизнью являет пример подражания достоинству, чести, неподдельному патриотизму и гордости. Родился он в 1945 году в селении Стахановка Фёдоровского района Казахской СССР, где жила его семья в годы сталинских репрессий.

В 1973 году Якуб Базгиев окончил Томский инженерно-строительный институт. В 1981 году — Ростовскую высшую партийную школу. В 1993 году — Академию МВД России.

Якуб Ибрагимович — ветеран труда, ветеран боевых действий. Среди его многочисленных наград, грамот, благодарностей и ценных подарков — медаль «За безупречную службу в МВД СССР» третьей степени, медаль «За трудовое отличие», медаль «Жукова», Почётная грамота Президента Ингушетии и ФСНП РФ, нагрудной знак «Почётный сотрудник налоговой полиции» и памятный знак «Государственной противопожарной службы» МВД РФ. А также именное оружие — пистолет «ПМ». Всего в его наградном списке двенадцать правительственных наград.

В разные года Якуб Ибрагимович работал заведующим организационным отделом Назрановского райкома партии, был инструктором, потом заместителем заведующего промышленно-транспортным отделом обкома партии ЧИАССР.

В 1986 году Якуб Ибрагимович решением бюро обкома партии, первым секретарём обкома КПСС А. В. Власовым был направлен на работу в МВД Чечено-Ингушетии на должность заместителя министра. Это было большое доверие, оказанное руководством партии Якубу Ибрагимовичу, которое следовало оправдать.

Министром в те годы работал полковник милиции А. В. Миценко, человек грамотный, требовательный, знающий свою работу, пользовавшийся большим уважением у подчинённого офицерского и рядового состава. Годы работы с ним были для Якуба Базгиева и других сослуживцев самыми яркими и плодотворными.

По долгу службы Я. Базгиев с 1986 по 1992 год курировал Малгобекский, Назрановский, Сунженский, Ачхой-Мартановский райотделы милиции, а также Заводской РОВД города Грозного, РОВД Наурского, Щелковского и Введенского районов республики. Из них Малгобекский, Назрановский и Сунженский РОВД лидировали всегда по раскрываемости преступлений, и не только в республике, но и по всему Северном Кавказу. Основной состав в этих трёх районах на 96% был из представителей ингушского народа.

— Руководство доверяло своим подчинённым и строго спрашивало за конечные результаты работы, — говорит Якуб Ибрагимович, — а доверие стоило многого. В этом я вижу причину такого высокого показателя. Сегодня в правоохранительных органах широко используется практика приглашать или направлять в республику на ответственные должности офицеров из других регионов. Я всё же выскажу своё мнение по этому поводу, что это парадокс и излишние финансовые затраты. У нас есть свой профессиональный, компетентный кадровый состав, который во всех ситуациях проявлял мужество, отвагу, показывал высокую дисциплину, и не хуже залётных справлялся и справится с поставленными задачами. Думаю, от этой практики пора отказаться.

В 1988 году министром МВД Чечено-Ингушетии назначили нового человека. У Якуба Ибрагимовича, которого коллеги знали как честного, принципиального сотрудника с первых же дней не сложились с ним отношения.

— Абсолютно не считался с мнением подчинённых, — говорит Якуб Ибрагимович. — Был, своего рода, маленьким диктатором, заброшенным к нам, как писал великий Лермонтов: «На ловлю счастья и чинов». И далее его слова тоже были очень применительны к этой личности: «Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы». Вот таков он был, и с этим приходилось бороться.

С присущим ему обострённым чувством справедливости Якуб Ибрагимович не мог найти компромисс с новым министром. Об этом писал в своей книге «Власть и порядок» бывший сотрудник правоохранительных органов Магомед Дахкильгов: «За показными чертами управленца скрывались хитрость, изощренность и лукавость. И только один заместитель, Якуб Ибрагимович Базгиев, открыто воспротивился политике министра. Его возмутила ничем не обоснованная защита им начальника Наурского исправительно-трудового учреждения, допустившего многочисленные нарушения режима содержания осужденных и хищений материальных ценностей. Базгиев был трудоспособным, требовательным, принципиальным руководителем и кристально честным человеком. Этими качествами он заслужил уважение и поддержку коллектива, всегда находившегося на его стороне в принципиальных разногласиях».

Своё уважение и высокое доверие жизненным и гражданско-правовым принципам Якуба Ибрагимовича коллеги высказали в 1990 году, когда были выборы в Верховный совет Российской Федерации.

Обком КПСС ЧИАССР рекомендовал кандидатом на эту должность от МВД республики нового министра. На собрании аппарата МВД ЧИАССР в зале собралось 465 человек, без приглашённых руководителей районов. В президиуме сидело всё руководство МВД республики. Ведущий собрания, заместитель министра полковник В. Семашко представил кандидатуру министра и попросил проголосовать присутствующих. Но в зале повисло гробовое молчание. Просьба была озвучена ещё и ещё раз. Но безрезультатно. Наконец, начальник Гудермесского ГОВД полковник милиции С. Махмадхаджиев сказал, что у них есть кандидатура более достойная — это полковник Якуб Базгиев.

Для самого Якуба Ибрагимовича это была полная неожиданность. Но он не смог отказаться и проигнорировать оказанное ему высокое доверие почти всем служебным составом МВД ЧИАССР. В итоге из 12 кандидатов на место, Якуб Базгиев был вторым по количеству отданных голосов, с небольшим отставанием от кандидата Алероева.

Умение находить правильные решения в сложнейших ситуациях, высокая гражданская и политическая ответственность помогли Якубу Базгиеву в 1991 году, во время визита Бориса Ельцина в город Назрань, предотвратить любого рода провокации и беспорядки. Он был откомандирован сюда приказом министра МВД РФ А. Дунаева.

На своё усмотрение Базгиев собрал со всех районов бывшей Чечено-Ингушетии тридцать шесть надёжных, политически грамотных оперативников. Обстановка была очень напряжённая. На митинги собралось сто тысяч человек. В любую минуту могло произойти непредвиденное и непоправимое. Оперативники в гражданской форме докладывали ситуацию каждые 20 минут Якубу Базгиеву, тот в свою очередь каждые полчаса рапортовал о положении дел руководству МВД РФ в лице А. Дунаева и В. Баранникова.

Благодаря грамотной, четко организованной разъяснительной работе среди митингующих, всё прошло мирно, удалось предотвратить любого рода попытки к провокациям и беспорядкам. За отличное выполнение приказа Я. Базгиев и его подчинённые были поощрены орденами и медалями.

В жизни Якуба Базгиева было немало моментов, когда он стоял на грани выбора одного лишь правильного решения, и это он делал с присущим ему достоинством, уверенно и не колеблясь. Так было и в 1991 году на встрече интеллигенции из чеченцев, ингушей и русских в здании цирка в городе Грозном, когда во главе с Д. Дудаевым и его соратниками был остро поставлен вопрос об отделении республики от России и создании государства Ичкерия.

Якуб Базгиев от лица всего ингушского народа твёрдо и категорически заявил, что Ингушетия никогда и ни при каких обстоятельствах не отделится от России, и в свою очередь настоятельно посоветовал им отказаться от этого безумного решения. После своих слов, в знак протеста он попросил всех ингушей покинуть собрание.

«Пока «верхи» опомнились, что мы озвучили своё твёрдое решение оставаться в составе России, — вспоминает Якуб Базгиев, — мы успели покинуть зал, хотя могло произойти всякое. В то время это было небезопасно».

Мужество, непоколебимость, чувство долга и высокое звание офицера Якуб Базгиев продемонстрировал ещё раз в июне 1991 года во время государственного переворота в Чечено-Ингушетии. Высший офицерский состав, в их числе действующий тогда министр МВД ЧИАССР, его заместитель, офицеры и подчиненные, представители чеченской национальности перешли на сторону новой власти. Другие, в том числе русскоязычные офицеры и рядовые самовольно ушли со службы. На Якуба Базгиева по указанию вышестоящего руководства — министра МВД РФ А. Дунаева, были возложены обязанности министра МВД республики.

Задача перед ним тут же была поставлена непростая — срочно вызволить первого секретаря обкома КПСС Д. Завгаева и всё правительство республики, которые заблокированы повстанцами в здании политпросвещения. Якуб Базгиев остался тогда практически один в руководстве, но его поддерживали двадцать два доверенных офицера, в основном, представители ингушской национальности, не спасовавшие, не отступившие, готовые идти до конца со своим командиром.

Переодевшись в гражданскую форму Якуб Базгиев с двумя товарищами — Евлоевым и Т. Цечоевым, тайком пробрались в здание политпросвещения и через пожарный выход вывели в безопасное место правительство республики вместе с председателем С. Бековым и первым секретарём обкома КПСС Д. Завгаевым (секретаря горкома Куценко спасти не удалось).

После этого Якуб Базгиев вместе с командой заблокировался в здании МВД, охрана которого была усилена семнадцатью милиционерами из Назрановского РОВД, приглашёнными сюда по личной просьбе Базгиева. «Мы ингуши, — сказал он своим подчинённым, — мы не имеем право на трусость и малодушие. Будем стоять до тех пор, пока не будет принято решение из центра».

Двадцать четверо суток они держали здание, тем временем вели непрерывный диалог, переговоры с противоположной стороной, чтобы выиграть время до назначения Москвой нового министра МВД. Наконец вопрос был решён. Но в итоге, новый назначенец — министр МВД Ваха Ибрагимов заехал во двор здания в окружении десятка вооружённых дудаевцев.

«Мне сказали, что вопрос согласован на высшем уровне, — говорит Якуб Ибрагимович. — Я понял, что наше дальнейшее пребывание там уже не имело смысла. Позвонил А. Дунаеву, доложил обстановку и получил добро выехать в Москву, чтобы окончить последний курс академии. После чего подал рапорт и с 22-мя офицерами-ингушами навсегда покинул службу в Чечне».

В 1993 году после окончания первого года обучения в Академии МВД, находясь в распоряжении кадров МВД РФ, по настоятельной просьбе первого президента Ингушетии Руслана Аушева, Якуб Ибрагимович был отозван и назначен руководителем налоговой полиции республики, где проработал без каких-либо нарушений и замечаний до 2003 года, яростно борясь с коррупцией и экономическими преступлениями.

В 2003 году ФСНП без каких-либо объяснений ликвидировали. Но это была авторитетная организация с большими полномочиями и впечатляющими результатами. Упразднение этого органа руководством страны никак не комментировалось. Оно оставило много риторических вопросов. Это была мощная силовая и интеллектуальная структура, не политизированная, довольно смелая, которая приносила, по отзывам осведомлённых людей, колоссальный экономический эффект государству, стояла на страже экономической безопасности страны и, что не менее важно, внесла свой неоценимый вклад в дело формирования добросовестного налогоплательщика.

«Практически, я открыл и закрыл эту службу, — говорит Якуб Базгиев. — Но годы руководства налоговой политикой в республике были самыми напряжёнными. Это постоянные набеги, диверсии со стороны соседней республики, где всё ещё было неспокойно. Приходилось вдоль границ и в самой республике создавать мобильные отряды. С 1994 по 1997 год силами этих отрядов не раз пришлось отражать вылазки боевиков на нашу территорию. А в 1995 году нам удалось предотвратить провокационный инцидент с захватом в заложники ингушских милиционеров, который мог привести к тяжёлым, трагическим последствиям в отношениях между нашими народами».

За плечами Якуба Базгиева достойный, насыщенный жизненный путь, являющий собой пример целеустремлённости и верности избранному делу, в котором он не искал лёгких путей, не обходил препятствия, не прятался ни от опасностей, ни от ответственности. В самых сложных ситуациях, проявляя мужество, профессионализм и высокую ответственность, находил правильные и верные решения.

Он был среди тех, кто принимал активное участие в становлении Республики Ингушетия, обеспечивал охрану и правопорядок при подготовке и проведении съезда ингушского народа. Он стоял у истоков возрождения республики. Вместе с первым президентом Ингушетии Р. Аушевым и председателем правительства Т. Дидиговым заложил первый камень в строительство столицы Ингушетии города Магаса. Якуб Ибрагимович посвятил себя нелёгкому, но очень благородному делу — служению народу, служению Отечеству. Это удел сильных и мужественных людей.

«Это были благословенные времена, — говорит Якуб Ибрагимович. — Надёжные друзья, сослуживцы, на которых можно было положиться, настоящие патриоты своего народа, которые ратовали за возрождение и становление нашей ингушской государственности. Пользуясь случаем, выражаю им всем глубокую признательность, горжусь ими, горжусь такими людьми, как Б. Богатырёв, С. Беков, М. Дарсигов, Р. Аушев, А-Х. Аушев, Б. Сайнароев, Б. Костоев, Т. Муталиев, И. Костоев, Т. Дидигов и многие другие, которые внесли огромный вклад в образование Республики Ингушетия».

Сегодня Якуб Ибрагимович — генерал-майор в отставке, но это не значит, что он живёт в стороне от общественных проблем. Он председатель Совета офицеров России по Республике Ингушетия, член Совета ветеранов МВД и ВВ России. Принимает активное участие во всех мероприятиях, проводимых ветеранами и в честь ветеранов МВД и ВВ России в республике и за её пределами. Его богатый опыт востребован молодым поколением, с которыми он никогда не порывал связь преемственности.

Якуб Ибрагимович в курсе всех политических и общественных проблем, стоящих перед обществом. С болью в сердце переживает он за настоящее и будущее нашей нации, ратует за здоровый образ жизни и видит свои пути выхода из сложившейся сложной ситуации в республике и в целом по стране. Это развитие пищевой промышленности; обеспечение населения качественной продукцией; возрождение художественных промыслов; жесточайшая борьба с наркоманией, которая стала чудовищным пороком нашего времени; монополия государства на производство и реализацию алкогольной продукции, а также на производство, реализацию и импорт медикаментов; работа с молодёжью на всех уровнях; реформы в правовой системе и т. д. Все эти предложения выхода из сложной экономической и социальной ситуации в стране он изложил в своём письменном обращении к главе государства Владимиру Путину.

Генерал-майор в отставке Якуб Базгиев живёт в сельском поселении Нестеровское Сунженского района вместе со своей супругой в окружении замечательных детей и внуков на благодатной ингушской земле, которая всегда отличалась уникальными традициями, культурой и неповторимой природой. Родные и близкие поздравляют своего отца и знаменитого деда с 75-летием, желают ему всегда быть здоровым, оставаться в генеральской форме и в добром расположении духа.

Редакция газеты «Ингушетия» присоединяется к поздравлениям юбиляра Якуба Ибрагимовича, желает ему мира и благополучия!