И знаете: с этой шальной мыслью мы живем уже почти тридцать лет, пытаясь все свои ошибки перекладывать на «молодость», с которой, как известно, взятки гладки.

Одной из таких неизбывных ошибок, мыслится, является отношение... к аграрному сектору экономики. О чем речь? Ну, мы ж «молодые»! Проблемы в сельском хозяйстве у «начинающих» естественные. Так мы рассуждаем. Но почему-то они, эти проблемы, не оставляют нас, с упорством, достойным лучшего применения, мы тычемся в них.

Один лишь пример. Самые лучшие, плодороднейшие черноземы в республике за последние десятилетия «скрылись» под фундаментами индивидуального жилищного строительства. Кто-то скажет: «Но людям же нужно где-то строиться!» И все, дальше никто с этим железобетонным аргументом спорить не хочет.

У нас вообще спорить не любят. Потому как в наших спорах рождается, чаще всего, не истина, а... кровная месть. А позвольте: где же, тогда сельское хозяйство развивать? Где сеять, предоставлять площади под пастбища? Эти вопросы периодически встают перед властями «молодой» республики. Однако другого способа их решить, кроме как распределением финансовых грантов и оставшихся сельхозплощадей (в основном косогоров и лощин) между сельхозпроизводителями, мы никак не можем придумать. Видимо, «молоды» еще.

Опустим «эффективность» пресловутых ГУПов — эта форма организации сельхозпроизводства давно навязла на зубах своей «мутностью». Просто рассмотрим наш аграрный сектор в привязке к крестьянско-фермерским хозяйствам. По словам фермера Гелани Хучиева из Кантышево, возможность участвовать фермерам в распределении сельхозземель, грантов и всевозможной финансово-материальной поддержки, по-прежнему зависит от доступа в... высокие кабинеты.

— Мы все время сокрушаемся отсутствием достаточного объема производства своих, доморощенных продуктов питания, засильем «экспорта», потребление которого негативно влияет на здоровье населения, — делится Гелани своими мыслями с «Ингушетией». — Но мало кто знает, какие неимоверные усилия приходится прикладывать нашим фермерам, чтобы стать на ноги и потом выживать в непримиримой, конкурентной борьбе в нашем малоземельном регионе. И здесь родство, знакомство с нужными людьми во власти имеет определяющее значение.

Гелани знает, о чем говорит. О том, какие испытания ему пришлось пройти, чтобы обустроить в республике свое животноводческое хозяйство, можно написать целую повесть. Впрочем, вкратце описать этот тяжелый путь все-таки стоит.

Труженик сельского хозяйства долгие годы работал в Челябинской области и несколько лет назад обратился к бывшему руководству республики с просьбой предоставить ему землю на малой родине, чтобы перебросить сюда свыше 700 голов КРС голландской породы и технику на 300 млн рублей.

Забегая вперед, скажем, что патриотический порыв нашего земляка был частично удовлетворен, если, конечно, опустить подробности того, что до этого ему порядком попортили кровь многочисленные чиновники, создававшие бюрократические барьеры, ставившие странные предварительные условия, противоречившие друг другу.

Землю дали. Но совсем чуть-чуть, что называется, в конце горизонта, куда мало кто из живых существ заглядывает. И вот, когда, казалось, что эта «необъявленная война» позади, когда он начал сеять различные культуры, производить молоко, ему вдруг пришло известие, что землю изымают.

— Честно говоря, я сначала не поверил в это, — признается Гелани. — Но, когда заметил, что неизвестные лица зашли на мою территорию и стали ее межевать, опасения усилились. Подтвердил их директор совхоза, сообщивший мне, что у меня отнимают землю.

Обратился к тогдашнему руководству Минимущества, где мне сообщили, что не могут ничего изменить, мол, обратись к председателю земельной комиссии. Там тоже ситуацию не разъяснили. А у меня на тот момент было свыше 300 голов КРС, из которых 115 дойных коров, 163 лошади, 300 овец. Из официальных документов на землю у меня имелось только постановление о выделении земли и личное указание бывшего Главы республики предоставить мне ее, потому что долгое время мне мешали завершить оформление земли и провести межевание...

С тех пор утекло много воды, но ничего не меняется, считает Гелани.

— Большинство фермеров страдают из-за отсутствия земли, — продолжает он. — Всех почему-то ставят на один уровень: и тех, кто достает ГСМ, кто занимается животноводством, растениеводством. Но эти отрасли нельзя сравнивать.

Например, животным не объяснишь, что вам обещали дать землю, но потом, грубо говоря, «кинули»: буренки и бычки хотят кушать, им не понять, почему их выгоднее сдать на убой, чем кормить. Много сил тратится на борьбу с чиновниками. Иногда мне говорят: «А ты сразу к «первому» иди, без посредников, он поможет». Но вы не представляете, сколько препон создают эти же чиновники, чтобы я не дошел до «первого».

Ситуация, действительно, странная, если не сказать — жутковатая. Ведь на всех уровнях в нашей стране лишь и говорится о поддержке малого бизнеса и импортозамещении. А тут только-только ставшего на ноги фермера цинично загоняют в угол и губят.

По словам Гелани, в те годы он не раз предлагал свое молоко для реализации на местном рынке, просил дать ему какое-нибудь социальное учреждение, чтобы адресно сотрудничать с ним. Однако эти обращения, в лучшем случае, встречали непонимание, в худшем — ему советовали «не лезть в не свое дело».

— На днях Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов посетил несколько фермерских хозяйств, — говорит он. — Я был очень рад, что он глубоко погружен в тему, прекрасно осведомлен о проблемах сельхозтружеников, когда финансовая помощь не доходит до тех, кто действительно в ней нуждается, когда кто-то, прихватив землю, не использует ее, не пролив и капли пота на ней, а просто паразитирует своим положением арендодателя.

Скажем, эти спекулянты могут получать 5 тыс. рублей с гектара. Сто гектаров — 500 тысяч. И зачем им там работать, развивать животноводство, сеять что-то?

Еще одна наша общая беда — нежелание вообще заниматься этим «грязным делом»: гордыня не позволяет в навозе копошиться. Просить, клянчить пачку сена, сметану, молоко — это не стыдно. А работать в поле, ухаживать за животными — это, видите ли, не комильфо.

За эти восемь лет работы в родной республике поголовье КРС Гелани Хучиева упало с 700 голов до 183. Все это следствие отсутствия посевных площадей: все корма приходится покупать.

— Сельское хозяйство всегда считалось дотационным направлением народного хозяйства, — добавляет он. — Но там где истинным труженикам ставят палки в колеса, появляются другие — более ушлые, которые заваливают рынок дешевой отравой. Не хотелось бы, чтобы и в нашей республике так получилось.

Если б мне вернули те 200 га, что у меня отняли — спокойно мог бы сохранить свое поголовье КРС дорогостоящей мясо-молочной голландской породы, которую я покупал специально, чтобы в республике имелось свое молоко. А так — с каждым годом приходится резать буренок на мясо. Это слишком дорогое удовольствие. Я бы даже сравнил это с кощунством.

Напомним, что на днях Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил министру сельского хозяйства и продовольствия и председателю Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов республики проанализировать базу фермеров, составить список фактически функционирующих КФХ, с тем чтобы сельскохозяйственные земли доставались тем, кто на ней работает.

Ранее Махмуд-Али Калиматов заявлял о том, что сельскохозяйственную сферу руководство республики выделяет как одну из магистральных и значимых для решения проблем дефицита республиканского бюджета и безработицы в регионе. По этой причине аграриям, которые действительно работают, показывают положительные результаты, будет оказываться поддержка со стороны государства в виде грантов и предоставления выгодных условий при аренде участков пахотных земель и пастбищ.