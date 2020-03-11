«На текущий год ПАО «Газпром» запланировано выделить порядка 1,4 млрд рублей на повышение качества газификации республики. Мы правильно и организованно направим эти средства, чтобы позитивные изменения стали ощутимы для жителей и благоприятно сказались на газовом хозяйстве — это ключевой подход в наших партнёрских отношениях», — цитирует представителя «Газпрома» пресс-служба Главы и правительства республики.

Марков выразил признательность Калиматову за готовность обсудить все существующие проблемы в расширенном составе, так как газоснабжение является важнейшей сферой жизнеобеспечения населения страны в целом и республики в частности.

Он также заявил, что компания продолжает внимательно относиться к развитию региона.

Руководитель субъекта отметил, насколько важно развитие распределительных газовых сетей в Ингушетии, поскольку в регионе растет количество социальных объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, наблюдается рост в жилищном строительстве, как индивидуальном, так и по программам строительства многоквартирных домов.

«Сдвиги к лучшему, безусловно, есть: уровень газификации региона превысил 80%. Но в то же время это означает, что пятая часть республики лишена возможности пользоваться природным газом. Это отрицательно сказывается как на качестве жизни людей, так и на развитии экономики республики», — сказал руководитель республики.

Калиматов также указал на необходимость ускорить создание генеральной схемы газоснабжения и газификации региона.

По данным пресс-службы, на совещании подробном обсуждалась ситуация в сфере газоснабжения, меры по снижению задолженности за поставленные энергоресурсы и декриминализации топливно-энергетического комплекса республики.