Ощутимая поддержка
«Газпром» выделит 1,4 млрд руб. на повышение качества газоснабжения в Ингушетии в этом году
В республике в 2020 году реализуют ряд масштабных мероприятий для развития газоснабжения при финансовой поддержке ПАО «Газпром», сообщил член правления компании Владимир Марков на совещании с участием Главы региона Махмуда-Али Калиматова в Магасе.
«На текущий год ПАО «Газпром» запланировано выделить порядка 1,4 млрд рублей на повышение качества газификации республики. Мы правильно и организованно направим эти средства, чтобы позитивные изменения стали ощутимы для жителей и благоприятно сказались на газовом хозяйстве — это ключевой подход в наших партнёрских отношениях», — цитирует представителя «Газпрома» пресс-служба Главы и правительства республики.
Марков выразил признательность Калиматову за готовность обсудить все существующие проблемы в расширенном составе, так как газоснабжение является важнейшей сферой жизнеобеспечения населения страны в целом и республики в частности.
Он также заявил, что компания продолжает внимательно относиться к развитию региона.
Руководитель субъекта отметил, насколько важно развитие распределительных газовых сетей в Ингушетии, поскольку в регионе растет количество социальных объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, наблюдается рост в жилищном строительстве, как индивидуальном, так и по программам строительства многоквартирных домов.
«Сдвиги к лучшему, безусловно, есть: уровень газификации региона превысил 80%. Но в то же время это означает, что пятая часть республики лишена возможности пользоваться природным газом. Это отрицательно сказывается как на качестве жизни людей, так и на развитии экономики республики», — сказал руководитель республики.
Калиматов также указал на необходимость ускорить создание генеральной схемы газоснабжения и газификации региона.
По данным пресс-службы, на совещании подробном обсуждалась ситуация в сфере газоснабжения, меры по снижению задолженности за поставленные энергоресурсы и декриминализации топливно-энергетического комплекса республики.