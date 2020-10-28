В номинации «Интернет» победила интернет-газета «Ингушетия» (Магас). Жюри высоко оценило статьи «Истинг» — как древнее искусство войлочного ковроделия" Лилии Харсиевой и «Зять не видится с тестем и тещей?» Павла Цороева. Второе место досталось порталу «АТВмедиа» (Ставрополь) за публикацию Вероники Кизимы и Анастасии Ряжской «Разные: о разнице в традициях, семейном счастье и настоящей любви». Третье место присуждено республиканскому информационному агентству «Кабардино-Балкария» (Нальчик) за регулярное освещение межэтнической темы в режиме новостей.

В год 75-летия великой Победы «СМИротворец» ввел специальную номинацию «Нация победителей». Второе место жюри отдало интернет-газете «Ингушетия» за статью Бориса Терского «Маленькие истории большой войны». Первое место получила газета «Молодежь Дагестана» (Махачкала) за проект «Дагестанцы — Герои Советского Союза» (серия публикаций о 56 Героях — участниках Великой Отечественной войны разных национальностей). Третье место — у газеты «Дагестанская правда» (рубрика «Письма с фронта», автор Малика Курбанова).

«В этом году основной темой работ участников стало 75-летие Победы и как народы России себя проявляли, вторая тема — пандемия коронавируса и все, что с ней связано, в том числе разные проекты, направленные на помощь и взаимовыручку, как люди, оказавшись в сложной ситуации помогали представителям своего народа, так и другим национальностям. Журналисты из всех регионов округа подавали свои работы на участие в конкурсе», — рассказала замруководителя оргкомитета конкурса Юлия Бобкова.

В номинации «Телевидение» «бронза» досталась ГТРК «Ингушетия» (Назрань) за передачу «История жизни. Адам Хамчиев» Фатимы Хашагульговой. «Золото» у РГВК «Дагестан» — программа «Дагестан туристический», авторы Шамиль Махмудов и Фарид Муслимов, и проект Тельмана Раджабова «Битва блогеров в Дагестане». «Серебро» у телеканала «Архыз 24» (Черкесск) за циклы программ «Ремесла» Айгуль Барануковой и «Республика традиций» Райме Зитляужевой.

«Наши журналисты в очередной раз показали, что им подвластны любые темы, — отметил заместитель министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии, председатель жюри «СМИротворец-КАВКАЗ». — Проникновенно, бережно они говорят о личном, о семейных историях, умеют привлечь внимание, заинтересовать читателя и зрителя рассказом про старинные обычаи и культуру региона. Журналисты не боятся вступать в спор, призывают власти к диалогу».

В этом году экспертный совет конкурса рассмотрел около 900 материалов из 87 СМИ Северо-Кавказского федерального округа. Обладатели первых мест войдут в шорт-лист федерального этапа «СМИротворец-2020».

26 октября конкурсанты побывали в горной Ингушетии. Они посетили башенные комплексы Эрзи, Эгикал, древний храм Тхаба-Ерды, седьмое чудо света — Вовнушки. Многие из гостей были впервые на ингушской земле и поразились красотами природы и величием башенной архитектуры. Журналисты особо отметили качественные дороги, доступность туристических объектов, гостеприимство жителей республики, патриархальность ингушского общества. Большое впечатление на конкурсантов оказал памятник «Дорога жизни. 1992 год».

На «круглых столах» СМИротворцы поднимали такие темы, как «Проблемы освещения межнациональной и этноконфессиональной тематики в региональных СМИ», «Освещение межэтнической тематики в СМИ Северного Кавказа. Лучшие практики: обзор материалов лауреатов конкурса», «Общероссийская база обмена этническим медиаконтентом».

Конкурс «СМИротворец-2020» на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Гильдией межэтнической журналистики совместно с Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ и Общественной палаты России в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики». ТАСС — генеральный информационный партнер конкурса.