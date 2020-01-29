«Значит рыба давняя. Какой ужас! Лишь бы продать».

«У нас не работает санитарная служба».

«Фууу, какая гадость!».

«Я думаю надо воздержаться от покупок морепродуктов, вдруг они из Китая». Такими комментариями пестрела лента под фотографией.

Был ли это хайп заядлого сетевика на негативе или на самом деле фотофакт от искренне возмущенного потребителя, достоверно установить его происхождение не удалось.

Но, опубликованное в Инстаграме, оно подняло волну возмущения среди пользователей соцсетей и стало поводом для проверки Сунженского рынка представителями Роспотребнадзора по Республики Ингушетия в Сунженском районе.

В г. Сунже находится один из крупных продуктовых рынков республики. Здесь имеется практически весь торговый ассортимент, на который есть постоянный спрос. Рыбой на рынке торгуют в двух местах.

В одной из торговых точек продавщица полностью отрицала наличие какой-либо просроченной рыбы. Она сообщила, что каждую неделю качество ее товара проверяет санитарная служба. Делают они это совместно с лабораторными работниками, которые берут рыбу на экспертизу и, если товар кондиционный, выписывают разрешительный чек, с подтверждением качества продукции. Все чеки за последние несколько недель у женщины были и она сразу предъявила их проверяющим.

Однако такое благополучное начало не гарантировало похожий результат при дальнейшей проверке — без нарушений не обошлось. Каждая торговая точка должна иметь при себе сопроводительную документацию на реализуемую продукцию, также должна быть сохранена и тара, где указаны дата заморозки и срок хранения рыбной продукции. Это требование соблюдают не все.

Мурад Саутиев, начальник отдела Роспотребнадзора по РИ в Сунженском районе, по итогам инспекционного рейда рассказал газете «Ингушетия»:

— На Сунженском рынке всего два реализатора морепродуктов. В одном случае правила содержания морепродуктов в торговом помещении соблюдены. Это обязательное морозильное хранение и наличие прилавка с морозильными отсеками, которые не дают рыбе разморозиться.

Во втором случае одно условие соблюдается и рыбу хранят в морозильниках. Но вот торговые прилавки не приспособлены для поддержки минусовой температуры. Лежат просто на виду. Такой способ хранения морских продуктов и может стать причиной наличия в них паразитов и личинок. Повторная заморозка там уже не поможет.

Представитель Роспотребнадзора заверил, что по этому поводу будут приняты соотвествующие меры.

— По таким нарушениям Роспотребнадзор проведет административное расследование и привлечет хозяина торговой точки к ответственности, — заявил Саутиев.

При этом он отметил, что жители тоже должны быть заинтересованы в том, чтобы не допускать на торговые прилавки просроченную продукцию.

— Если кто-нибудь из потребителей заметит, что продавец нарушает его потребительские права, он может просто позвонить на горячую линию Роспотребнадзора: 8(8734) 55-03-21, 8(962)647055, — сообщил представитель Роспотребнадзора.

По его мнению, люди должны понимать, что при каждом обращении, они улучшают качество потребляемой продукции. Социальные же сети лишь способствуют панике, которая вовсе вычеркнет из рациона населения полезный морепродукт, но проблему это не решит.