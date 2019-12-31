Неграмотная, но умная от природы, мама Фирузы очень хорошо владела фольклорным даром. Именно по наследству от матери перешли к девочке сказки, легенды, пословицы и песни на ингушском языке, восхвалявшие славных предков. Живые и цепкие образы из устного сказа, она воспринимала всем сердцем. Они ей оттачивали слух, формировали вкус и меру, внушали эстетику и этику вайнахов, что складывались веками. Поэтому она их слушала зачарованно и подпевала, ставила себя на место героев, волновалась и мечтала.

Еще в раннем детстве, а потом и в годы учебы, она поняла, что никогда не расстанется с этим волшебным миром. Тогда девочка еще не знала, что такое «филолог», но чувствовала, что язык, и всё, что связано со словом, возьмет её с собой в далекую дорогу жизни.

Фируза росла способной девочкой, с жадностью постигала азы науки, но суровый 1944 год оборвал все грядущие планы. Вместе со своим народом, без вины виноватая, она оказалась в депортации в далеких степях Казахстана. Но и здесь Фируза не теряла надежды на получение достойного образования, поэтому ходила каждый день в школу, которая находилась в соседнем селе за пять километров, и окончила её с отличием. Трагическим ударом стало для молодой девушки внезапная потеря родителей, которые очень рано ушли из жизни, но духом она не пала: училась и подрабатывала в свободное от учебы время.

Окончив школу, невзирая на все материальные и моральные трудности, девушка все-таки решает продолжить учебу и поступает в Киргизский университет на отделение английской филологии. Впитывая все, что читала и слышала, она уделяла учебе всё основное время и на последнем курсе начала увлекаться не только обязательными предметами (английский, немецкий, французский), но и миром родных вайнахских и близких к ним других кавказских языков.

В 1954 году обладательнице красного диплома Фирузе Оздоевой предлагают остаться на кафедре английского языка Киргизского государственного университета в г. Фрунзе, который она только окончила. Для молодого специалиста это было большое доверие, которое она с честью оправдала, пока работала там до возвращения на родину.

Середина 60-х прошлого века — было такое время, когда перед многими молодыми специалистами ингушской национальности, среди которых была и Фируза, открылись новые возможности работать у себя, на исторической родине, для своего народа. И она решила начать свой трудовой путь в Чечено-Ингушском НИИ истории, языка и литературы. Именно здесь появляются у неё первые публикации, которые становятся основой ее кандидатской диссертации, которую она защитила в 1962 г.

Следующим этапом трудового отрезка высокопрофессионального и дипломированного преподавателя стал её переход в Чечено-Ингушский пединститут, ставший впоследствии университетом.

Надо признать, что рано потерявшая родину, а потом и родителей, Фируза недостаточно хорошо владела ингушским языком, но как только ей представилась такая возможность, она стала углублённо его изучать. Через некоторое время Оздоевой удалось создать научную школу по исследованию ингушского языка. В научной литературе стали выходить её статьи по языкознанию. Кроме этого, она организовывала и осуществляла руководство всероссийскими научными конференциями, которые стали дня неё хорошим подспорьем в практической деятельности.

Такое активное участие в общественной и научной жизни страны стали причиной того, что её избирают членом Комитета СССР «Солидарности стран Азии и Африки», как наиболее отличившегося преподавателя вуза. Кроме того, три месяца по приглашению из Америки Фируза Оздоева работала в Калифорнийском университете США (г. Беркли).

Вскоре Фируза Оздоева возглавила кафедру вайнахской филологии в Чечено-Ингушском госуниверситете, а затем она стала деканом филологического факультета ЧИГУ. Совместно с лингвистом и кавказоведом Джоанной Николс в Калифорнийском университете в Беркли Оздоева занимается составлением англо-ингушского словаря. Также она на протяжении многих лет входила в состав диссертационных советов при Северо-Осетинском государственном университете имени Хетагурова и Чеченском государственном университете.

В печати все чаще появляются статьи Оздоевой по нахским и другим языкам. За развитие иберийско-кавказского языкознания она по линии ЮНЕСКО становится лауреатом премии имени академика Чикобавы. К этому времени у Фирузы Оздоевой уже имеется звание заслуженного деятеля науки ЧИАССР. Кроме этого, она успешно работает на общественных началах и сотрудничает с газетой «Комсомольское племя».

В начале 90-х, когда в стране начались неспокойные времена, Фируза Гиреевна возглавила женский комитет и проводила много встреч и бесед с представителями властной структуры, направленных на стабилизацию мира и согласия в обществе. Она понимает, что женщины в такой сложной политической ситуации не могут сидеть дома и хотят много знать и уметь. Только для этого им нужен мудрый совет соплеменницы, которая не ограничила свою жизнь бытом.

Но известные трагические события в Чечне, внёсшие кардинальные изменения в жизни людей, заставили Оздоеву, как и многих других ингушей, проживавших в г. Грозном, покинуть республику и переехать в Ингушетию. Недолго думая, она идет работать в Ингушский государственный университет, где её назначают заведующей кафедрой ингушской филологии. А через год Фирузе Гиреевне доверили руководство аспирантурой.

Был у Фирузы Оздоевой такой период жизни, когда она понимала, что многого уже достигла. Но непокоренной оставалась еще одна вершина. Фируза была уверена в том, что у нее, как ни у кого другого, есть все права, опыт работы и дар свыше, чтобы покорить и эту, еще никем из женщин-ингушек непокоренную высоту.

Тот день она вспоминала как сон. Большой светлый конференц-зал института языкознания, академии наук Грузии. Собрание именитых ученых-лингвистов из Тбилиси, Москвы, Грозного, Нальчика. Среди оппонентов находится и профессор Калифорнийского университета Джоанна Николс. Вопросы оппонентов сложны, глубоки и подчас коварны. Но ответы точны, и настолько правильны, что под ними чувствуется прочный фундамент знаний и свой оригинальный взгляд на лингвистические проблемы. В итоге, соискательница показывает блестящую эрудицию, и Фируза Оздоева утверждается в звании профессора.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации Фируза Оздоева имеет в своей копилке многочисленные награды, среди которых орден «За заслуги» и медаль «За трудовую доблесть». Автор более семидесяти научных работ, в том числе монографий и учебников для вузов и школ, Оздоева долгим трудовым путем доказала свою причастность к языковой науке и привнесла в её ряды новые веяния.

Дважды она была награждена почетными знаками «Отличник высшего образования» и «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», долгие годы председательствовала в Конгрессе интеллигенции Республики Ингушетия и являлась членом Совета общероссийского общественного движения «Конгресс интеллигенции России».

За всеми этими званиями и регалиями стояла неугомонная женщина с обострённым чувством собственного достоинства, которую уважали, ценили и любили. Фируза Оздоева была личностью с незаурядным и принципиальным характером, знающая себе и людям цену. «Она была нам дорога и любима не только как ученый, но и как женщина, которая с достоинством соблюдала ингушский этикет, обладала широким кругозором, интеллигентностью, личным обаянием и мудростью». Так скажут о ней коллеги и друзья, с которыми бок о бок скоротала не один десяток лет.

Из воспоминаний Магомеда Кулбужева, декана филологического факультета Ингушского государственного университета: «Фируза Гиреевна была для нас примером. Это была глыба отечественной науки и просвещения. В ней мы видели человека слова и дела, говоря по-ингушски «яхь йола, эздий саг» (человек с высоким чувством достоинства). Поэтому нам было на кого равняться и с кого брать пример».

«Безусловно, Фируза Гиреевна оставила яркий след в педагогической и исследовательской науке. Помимо этого, она органично сочетала в себе качества учёного и общественного деятеля. Многим, как мы знаем, не хватает рассудительности, которой она обладала с лихвой. Обычно, люди живут меньше, чем их дела. Дела же имеют свойство продолжаться. Вот здесь можно быть уверенным на все сто, что дела Фирузы Гиреевны будут жить до тех пор, пока будет существовать система образования», — такими словами вспомнила свою бывшую коллегу доктор педагогических наук Татьяна Жеребило.

По словам многих людей, Фируза Оздоева была для них и учителем, и мудрым наставником. Находила общий язык со всеми. К ней всегда прислушивались и преподаватели, и студенты. Она всем прививала любовь к родному языку. «Прислушайтесь, — говорила она, — это язык матери, что может быть слаще этого?»

В канун юбилея со дня рождения профессора, в Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева прошел научный семинар, посвященный жизни и деятельности Фирузы Гиреевны Оздоевой. Это мероприятие, подготовленное отделом ингушского языка, подробно осветила ее научную и педагогическую деятельность.

На семинаре прозвучали доклады доктора филологических наук, заведующей отделом ингушского языка З. Киевой и старшего научного сотрудника Ф. Костоевой, а также представлен фильм «Кхоллама хьаст: Фируза Оздоева», снятый НТРК «Ингушетия».

Своими воспоминаниями о Фирузе Гиреевне поделились участники семинара: кандидат исторических наук В-Г. Танкиев, кандидат филологических наук М. Матиев, научный сотрудник отдела ингушского фольклора и литературы А. Солсанова и другие.

Ни для кого не секрет, что именно благодаря наставничеству Фирузы Гиреевны многие студенты углубленно изучали и «защищались» по ингушскому языку. Для многих она становилась незаменимым куратором, всегда поддерживала, наставляла, направляла своих воспитанников, которые в любое время могли с ней созвониться и задать свои вопросы.

В 2010 году Фирузы Гиреевны Оздоевой не стало. Она была похоронена в родном селении Базоркино. После её смерти, именем Фирузы Оздоевой была названа одна из центральных улиц в столице Ингушетии — Магасе, также имя знаменитого ученого было внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

Приятной новостью можно назвать и то, что в дань памяти профессора, кафедре ингушского языка Ингушского госуниверситета в этом году присвоено имя Фирузы Оздоевой.

Без сомнения, Фируза Оздоева была светочем народной мудрости и знаний. Жила во имя служения народу. Своей семьи у неё не было, так получилось, не было у неё ни брата, ни сестры. Но для неё были родными и близкими все, кто работал с ней, жил и учился.