Единственным событием, предполагающим очное присутствие гостей, стал фестиваль художественной самодеятельности национальных общин, проживающих в Ингушетии. Мероприятие прошло перед Башней Согласия в столице республики на открытом воздухе и при полном соблюдении противоэпидемических мер.

Представители национальных объединений организовали на площади «Алания» подворья, где угощали гостей праздника различными блюдами и рассказывали о своих традициях. Были проведены выставки мастеров оружейного искусства, гончарных, кованых изделий.

На площадке побывал и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Руководитель региона ознакомился с разнообразными изделиями народных промыслов, предметами культуры и быта, а также пообщался с гостями мероприятия.

После этого Калиматов осмотрел сквер имени Виктора Поляничко. В ходе обхода территории руководитель субъекта дал ряд поручений, связанных с развитием городской инфраструктуры, благоустройством набережной и решением вопросов долгостроев.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», фотовыставка уникальных природных и архитектурных памятников регионов РФ «Россия. Полет через века» открылась в аэропорту «Магас» в преддверии Дня народного единства.

В основе экспозиции 50 уникальных иллюстраций. Экспозиция знакомит пассажиров с красотой природы и разнообразием архитектуры, богатством культурного, исторического и духовного наследия республик, краёв и областей РФ.

Часть работ посвящена Победе в Великой Отечественной войне, 75-летие которой страна отмечает в этом году.

Проект объединил фотографов из разных уголков страны. В их объективах — завораживающие пейзажи Куршской косы и Ключевской сопки, заснеженное Заполярье, хребты величественных Кавказских гор, потрясающей красоты Казанский кремль и другие легендарные места России.

Организатором проекта выступила Группа компаний «Регион» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и ПАО «Московский кредитный банк». В Ингушетии поддержку проекту оказал аэропорт «Магас» имени первого Героя России Суламбека Осканова, который выступил в качестве партнера и принимающей стороны.

Напомним, все мероприятия, предполагающие скопление людей в закрытых пространствах, в республике отменены или преобразованы в онлайн-формат. Среди них праздничный концерт «Сила России в единстве», который будет транслирован национальной телерадиокомпанией «Ингушетия» сегодня в 21:30.

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября с 2005 года. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.