Учитель — это призвание для тех, кто не боится трудностей, для тех, кто любит детей и умеет повести их за собой, дать им веру и надежду на то, что мир удивительно прекрасен и многообразен, а знания — ключ к тому, чтобы открывать для себя новые и новые возможности.

Одним из факторов, повлиявших на выбор одной из самых гуманных профессий, — влияние профессиональных педагогов. Вспоминая своих мудрых наставников, каждый из нас вспомнит одного или нескольких школьных учителей, вызывавших стремление стать на них похожими. Так получилось и в жизни Фатимы Яхьяевны Тангиевой, учителя начальных классов школы-лицея города Назрани.

— Свою профессию я выбрала неслучайно, — говорит Фатима Тангиева, — полюбила профессию учителя благодаря своим замечательным педагогам — Марем Ахмедовне Горбаковой, Мусе Яхьяевичу Осмиеву, Хаве Юсуповне Осмиевой, математику высокого класса, Розе Михайловне Джандиговой. Их по праву можно назвать учителями с большой буквы.

После окончания средней общеобразовательной школы Фатима Яхьяевна поступила в Чечено-Ингушское педагогическое училище в городе Грозном, но окончила его уже во Владикавказе, с переводом в Северо-Осетинское педагогическое училище (ныне это педагогический институт). После получения диплома молодой специалист Фатима Тангиева пришла работать в родную обитель, в школу, в которой она проучилась десять лет.

В школе селения Майское Пригородного района вчерашнюю выпускницу встретили радушно. Наставники старались поддержать молодого учителя мудрыми советами, делились с ней наработанным опытом. Через пару лет, не отрываясь от основной работы, Фатима Яхьяевна поступила в Кубанский государственный университет на факультет педагогики и психологии

— Мне всегда хотелось познать больше, — говорит учитель, — а психология, несомненно, поможет мне понять и прочувствовать своих учеников, решила я, и не ошиблась. Знания, полученные на этом факультете, стали незаменимыми помощниками в моей педагогической деятельности. А напутствием мне служили замечательные слова великого русского педагога Сухомлинского, который говорил: «В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат».

Так вот, действительно, в каждом ребенке есть что-то своё, индивидуальное, что делает его богаче и интереснее, что педагог должен заметить, каким бы ни казался ребёнок неспособным к овладению знаниями, не талантливым или замкнутым. Его надо просто открыть, ему надо помочь раскрыться. Здесь задача стоит перед педагогом, конечно же, нелёгкая. Надо добиться доверия, чтобы у ребенка появилась уверенность в себе, а там и желание учиться. Это работа не одного дня. Но корректируя знания слабых детей, понимаешь, насколько ребенок счастлив и насколько уверенным он становится при овладении учебного процесса.

Учитель начальных классов — это особая специальность. Перед нами чистые, открытые души. Учитель должен быть очень чутким, где-то оставаться ребёнком, чтобы понимать лучше внутренний мир ученика, где-то быть другом. В работе учителя начальных классов очень важна неразрывная, действующая цепь «учитель — ученик — родитель». Это помогает достигнуть успехов, добиться общей цели. Ведь дети приходят к нам, порой, не умея читать и писать, а уже через месяц и пишут, и читают, и думают.

Так написал мне много лет назад один мой ученик. Его звали Билал. Он в конце первого класса подарил мне открытку, которую я храню у себя, где красивым детским почерком вывел слова: «Фатима Яхьяевна! Спасибо Вам, что научили меня писать, считать и думать!» Это и есть награда для учителя.

А каждодневная награда для нас — это когда ты видишь контакт с детьми, огонёк в их глазах, и понимаешь, что и они поняли тебя. Другая награда — это видеть своих выпускников взрослыми успешными и правильными людьми. Многие из моих учеников достигли профессиональных высот во всех сферах деятельности, учатся в лучших вузах нашей страны. И это, конечно же, радует меня.

— Мои лучшие годы и самые добрые воспоминания связаны с моей родной школой в селении Майское, где я проработала тридцать три года, — продолжает Фатима Тангиева. — Там я получила свои первые знания, там же сделала свои первые шаги в педагогическую деятельность. В этой школе у меня остался замечательный, дружный коллектив и прекрасные руководители в лице Аси Маисовны и Ларисы Ахметовны. Но и в лицее я приобрела замечательных коллег, дружный, сплочённый коллектив. А дети везде удивительно хорошие, чистые и открытые.

— Труд учителя тяжёлый и каждодневный, — говорит Фатима Яхьевна, — но нужный и полезный в обществе. И потому говорю с уверенностью, что не ошиблась в выборе профессии. И, пользуясь случаем, хочу поздравить с Днём учителя и передать слова благодарности всем педагогам, моим бывшим преподавателям и своим коллегам. Спасибо за ваш труд, за любовь и терпение! Пусть энергия и оптимизм помогут вам в достижении новых высот в вашей профессиональной деятельности. Счастья вам и вашим близким, добра, мира и терпения!