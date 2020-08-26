Фатима с Азой подолгу общались. Она была прекрасным рассказчиком. Рассказывала о своем детстве, об отце Хадыжке, о жизни в Баку, о студенческих годах, замужестве и ребенке, войне и профессии. Аза слушала с упоением ее рассказы.

Фатима Льянова родилась в 1905 году в селении Редант, в семье Хадыжка Льянова. Отец её был предприимчивым и состоятельным человеком. «Г1а саг вар!», то есть уверенный, сильный, властный, говорили о нём. Его знали и уважали в народе. И сам он был вхож в высокие кабинеты.

Рано лишилась Фатима своей матери. И её, малышку, увезла к себе, в город Баку, Калимат — сестра отца, она же — жена градоначальника Баку Гудиева Гуды Алиевича.

До шести лет Фатима воспитывалась в их семье. Они рады были баловать малышку своим вниманием. Да и большой город располагал хорошими условиями для разностороннего развития ребёнка. Затем она окончила гимназию во Владикавказе и в 1922 году вновь вернулась в Баку, где поступила в Азербайджанский государственный университет на медицинский факультет.

В 1925 году, после создания семьи, Фатима переводится в Ростовский государственный университет и в 1928 году получает диплом врача. Первое время Фатима жила и работала в Ростове. В конце 30-х годов приехала в Ингушетию и работала врачом в санатории «Армхи» в горной Ингушетии, который к этому времени начал функционировать.

На фронт Фатиму Льянову призвали в 1941 году. Оставив своего малолетнего сына Мурада у отца Хадыжка, Фатима ушла на войну. Служила она в Кронштадте, потом — в блокадном Ленинграде. Подполковник медслужбы Ф. Льянова была начальником военно-полевого госпиталя. Природная красота и благородство характера сочетались в ней с твёрдым характером и мужеством. Она была чутким человеком и хорошим специалистом, умела найти выход из самой сложной ситуации военного времени, была выносливой и храброй.

Уже значительно позже рассказывала она о том, как это страшно преодолевать войну, голод и холод одновременно. Блокадный Ленинград остался в её памяти навсегда. «Мы варили бульон из кожаных голенищ своих сапог и тем перебивали голод. Но держались. Откуда силы брали, не знаю», — делилась она с Азой. За месяц до окончания блокады Ленинграда Фатиму, крайне истощённую, вывезли на военно-транспортном самолёте.

После лечения вернулась на фронт. По словам Идриса Льянова (родственника), орден Красного Знамени Фатима получила в Польше за то, что возглавила сопротивление против немцев, напавших на роту охраны военно-полевого госпиталя. Высокая, очень красивая, она была ещё и очень сильной, непреклонной и мужественной перед опасностью. О ее мужестве говорят ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, медаль «За оборону Ленинграда», которыми Родина отметила подвиги своего солдата.

Непростой оказалась её судьба и после войны. Она вернулась в Баку. Но в 1952 году волна репрессий привела её в сталинский лагерь, где она отбыла 8 месяцев. И в лагере Фатима оставалась человеком высокого гражданского долга, лечила в застенках больных.

До возвращения ингушей и чеченцев из депортации Фатима Льянова жила в Ташкенте. Затем вернулась на Кавказ и с 1953 года жила в Кисловодске, работала заведующей отделением в санатории имени С. Орджоникидзе. Временами она писала письма в Казахстан — своим родным Льяновым, отправляла им посылки. Но до встречи еще было далеко.

Сегодня многие соотечественники вспоминают, как радовалась она, когда приезжали в санаторий ингуши, как старалась быть внимательной, оказать содействие в лечении больных.

В 1963 году она перенесла тяжёлую операцию на горло. Работу пришлось оставить. Оставшуюся жизнь Фатима находила утешение в рукоделии. Любила шить, вязать, вышивать. Она владела ингушским, осетинским, русским языками в совершенстве.

Рядом с ней на фотографии — Аза, ставшая ей другом и дочерью.

Аза Мухтаровна Льянова, 1941 г. р., внучка Бибот-хаджи Льянова, совершившего хадж, умершего и похороненного в Мекке, была младшим ребенком в многодетной семье. По материнской линии ее дедом был известный в горах Генаркъ Ахриев из с. Фуртоуг.

Отец Мухтар был человеком образованным и до депортации народа работал руководителем кожзавода, был председателем колхоза. Пережив сложные годы в Казахстане, они вернулись в числе первых, но в свои дома их уже не пустили. Во Владикавказе и Реданте в их домах «законно» жили другие. Пришлось ехать в Грозный. Получила образование и 40 лет проработала экономистом, сначала в Республиканской конторе банка, затем в учреждении «Чечено-Ингуш-стройматериалы». Занималась вопросами планирования хозяйства.

После военных событий в Грозном вернулись на историческую родину мужа, Султана Добриева, в с. Гамурзиево. Устроилась на работу в «Ингушавтодор», руководителем которого был высокопорядочный человек Султан Нальгиев, сумевший и службу создать и хороший коллектив.

Сейчас Аза на пенсии, с уважением вспоминает мужа, как глубоко образованного и благородного человека, как опытного врача, рано ушедшего из жизни — Султана Добриева. Живет она с семьей сына, радуется внукам и старается передать знания, опыт, накопленные жизнью.

Аза дружила с Фатимой до конца ее дней. Сын Фатимы, Мурад, жил со своей семьёй в Москве. А её одиночество время от времени рассеивали родные и друзья, земляки, проживавшие в городе, и Аза, с которой она делилась, как с дочерью, своими радостями, историей жизни. Фатима разговаривала тихим голосом. Её походка, грация, манеры, знания и эрудиция покоряли всех.

«Ни до, ни после я такой женщины не встречала», — говорит Аза. И только раз в жизни она увидела слёзы на глазах Фатимы, как оказалось, то были слёзы прощания. Фатима Льянова ушла из жизни в 1990 году, похоронили ее, как она и завещала, на родине, где жили её предки — в селе Редант. Остались воспоминания о ней и фотографии, которыми поделилась с нами Аза.