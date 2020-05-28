Правопреемником этих структур стала Федеральная пограничная служба России, созданная указом Президента страны 30 декабря 1993 года, которая до этой даты носила наименование — Пограничные войска КГБ СССР. С мая 2003 года ФПС России перешла в ведение ФСБ и называется Пограничная служба ФСБ России.

Продолжая следовать по пути своих героических предшественников, нынешнее поколение пограничников доблестно выполняет свой долг по защите и охране границ нашей Родины. Надежно прикрытые рубежи — главный критерий суверенитета страны и первоочередная задача людей, связавших свою жизнь с зеленой фуражкой.

Сохраняя славные традиции, сотрудники Пограничного управления отдают долг памяти тем, кто пожертвовал своей жизнью, защищая рубежи нашей державы. Поистине 28 мая является особенным днём для людей, которые носят зеленые погоны.

Профессионализм, выучка, отвага и верность долгу — это те качества, которые присущи защитникам границы, необходимые при выполнении профессиональных задач по охране рубежей нашего Отечества.

Пресс-служба Пограничного управления

ФСБ России по Республике Ингушетия