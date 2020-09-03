Есть, значит, совесть на свете

Самое страшное, что даже о детях коррупционеры не думают, разбазаривая земли, на которых запланировано возведение школ. Кое-кому удается даже отчуждать части территорий уже действующих учебных заведений под предлогом, что там «жили чьи-то предки».

К счастью, не всегда эти предлоги удается законодательно оформить. Так, например, удалось сохранить просторный парк карабулакской школы, что рядом с так называемым Пятачком, хоть его и облепили плотно по периметру торговыми точками. Видать, у «юристов», представляющих потенциальных «потомков», квалификации не хватило. Но хочется думать, что просто совесть не совсем потеряли.