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Есть, значит, совесть на свете

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Все знают, что территории, выделенные под строительство соцобъектов являются лакомыми кусочками для наших муниципальных властей. Ведь именно на эти площадки в первую очередь они обращают свои взоры, в тайной надежде набить свои карманы, распродав их.

Самое страшное, что даже о детях коррупционеры не думают, разбазаривая земли, на которых запланировано возведение школ. Кое-кому удается даже отчуждать части территорий уже действующих учебных заведений под предлогом, что там «жили чьи-то предки».

К счастью, не всегда эти предлоги удается законодательно оформить. Так, например, удалось сохранить просторный парк карабулакской школы, что рядом с так называемым Пятачком, хоть его и облепили плотно по периметру торговыми точками. Видать, у «юристов», представляющих потенциальных «потомков», квалификации не хватило. Но хочется думать, что просто совесть не совсем потеряли.

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