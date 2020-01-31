Именно так!

Удары наносятся точечно. Льется негатив, но иногда появляется и позитив, видимо, чтобы сайт не обвинили в предвзятости. Обычно информация начинается с того, что «в социальных сетях Ингушетии обсуждается...». Или пишут, что кто-то (женщина, мужчина или ребенок) возмутил (рассмешил) «жителей Ингушетии».

Самое гадкое, что информации в 60% случаев (а возможно и больше) никакого отношения к нашей республике и народу не имеют. Что только нам не приписывают: то мальчик стреляет в воздух из автомата, то массовая драка на свадьбе, или парни там сидят на корточках (то есть — «гопники» тут у нас, оказывается), а разведенная женщина с детьми не может выйти замуж и это, оказывается, большая проблема ингушского общества.

Вопрос в том, что подавляющее большинство этих событий у нас не происходило. Мало того, что их приписывают ингушам, так получается еще — нас это очень волнует!

Почему вы, молодые люди, делаете рассылки какие-то, комментируете подобные ролики и сообщения? Зачем вы даете возможность думать о нас в негативном ключе, обсуждая чужие проблемы. У нас, что своих мало?

Вы, искренне уважаемые ингуши, понимаете, что на нас идет информационное давление (спасибо «хорошим» близким и дальним соседям), и каждый ваш комментарий только подбрасывает дрова в огонь?

Гулял такой анекдот, придуманный стопроцентно не нами, но об ингушах. На рынке женщина позвала мужа: «Мужчина?». Обернулся какой-то человек. Женщина смутилась: «Это я не тебе». Тот ответил: «Знаю, что не мне, но я хотел бы посмотреть на этого Мужчину!». (Типа — «не знал, что таковые еще остались»).

По молодости, я смеялся над этой шуткой, позже осознал, что такие вещи просто так не запускаются. Они призваны обезличить людей, вписать в шеренгу. Скрытый смысл подобных анекдотов — очевиден.

Когда «нет лица» манипулировать людьми очень легко, но это не значит, что я призываю быть «особыми». Мы — не особые, но есть правила жизни, выработанные века назад нашими мудрыми предками, они не подлежат ревизии через интернет.

Я прекрасно понимаю, что на молодых людей, посредством тех же социальных сетей, ежедневно обрушивается поток информации. Тут не просто отделить зерна от плевел, но делать это просто необходимо.

Есть у ингушей такое емкое понятие, как сакхетам — «самосознание». То есть, ты часть этого мира, но в то же время — целый мир, потому что осознаешь свою неповторимость.

Если человек состоялся, никто не сможет себе позволить манипулировать им, навязывая свое мнение.

Коли мой тон показался вам назидательным, приношу свои извинения, но очень неприятно, каждый раз просматривая ленту новостей видеть на отдельном сайте: «Жителей Ингушетии взмутило...», «В социальных сетях жители Ингушетии обсуждают...», «Жителей Ингушетии позабавило...» и так далее.

Нужна ли нам «такая реклама»?