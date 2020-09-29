Макка Хамзатовна в энергосистеме 17 лет. В 2001 году предприятие, где она занимала должность бухгалтера, ликвидировали. Сразу найти работу по профессии не удалось, и она устроилась контролером в «Ингушэнерго».

«Пришла на время, а спустя месяц уже не представляла жизнь вне энергокомпании. В детстве, когда я задавалась вопросом, «в чем мое призвание», я никогда не думала, кем по профессии хочу стать, только — что хочу делать. Помогать людям — вот какая у меня была мечта. И здесь она сбылась, — рассказывает она. — В действительности, люди, особенно пожилые, плохо разбираются в правилах, устанавливающих порядок предоставления коммунальных услуг. Не всегда понимают свои права и обязанности. Я каждому все подробно разъясняю, вне зависимости от своих должностных обязанностей. Если нужно, записываю, консультирую по телефону вечером. Усталость как рукой снимает, когда слышу искренние слова благодарности».

В коллективе Макку Хамзатовну называют образцовым сотрудником: доброжелательной, тактичной, но в то же время принципиальной и требовательной. Идеальный порядок, присущий ей в работе, царит и дома. Платья, которые она шьет в свободное время, подруги готовы ждать месяцами, а фирменный печеночный торт с гарниром из овощей с собственных грядок собирает не один десяток гостей.

Но самое главное, Макка Хамзатовна — образцовая жена и мама пятерых детей. Ибрагим, он старший, работает психологом-полиграфологом в Министерстве внутренних дел по Республике Ингушетия. Магомед профессионально занимается вольной борьбой. Он мастер спорта, победитель первенства России и Европы, международных турниров на призы олимпийских чемпионов Бувайсара Сайтиева и Александра Медведя. Ахмед учится в Ингушском государственном университете по направлению «Агрономия». Хади и Арсамак — школьники.

«Когда меня спрашивают о слагаемых счастливой семейной жизни, я всегда отвечаю одинаково — честность, уважение, умение нести ответственность и держать слово. Это работает всегда и везде. Мы с супругом, Микаилом, и детей учим тому же. Но не на словах, а на собственном примере. Никогда мы не позволяли себе сказать им неправду или пообещать то, что не в состоянии были выполнить. И, хвала Всевышнему, я вижу, они усвоили наши уроки», — говорит Макка Хамзатовна.