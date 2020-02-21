Глава российского государства отметил вначале встречи, что внося поправки в Основной закон чрезвычайно важно «выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую. Но при этом, конечно, не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а, наоборот, ответить на вызовы времени, сегодняшнего дня».

Актер и режиссер Владимир Машков внес на встрече «творческое предложение», как он отметил.

«Территория России — это не только земля, но, как мне кажется, еще и территория разных культур, уникальных. В прошлом году, набирая студентов, я проехал от Калининграда до Владивостока, общался с людьми и могу сказать, что у людей есть некоторые опасения. Связаны они с тем, что в иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов: «Пока Путин Президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется, — прекрасная формулировка, — окно возможностей». Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду. В связи с этим я могу не совсем точно сформулировать, юристы помогут и направят, мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно», — сказал Машков.

В ответ Путин пошутил: «А говорите, нужны какие-то юристы».

«Если напишем в Конституции: вот это «железобетонно»», — добавил Президент России.

Тем не менее, по его словам, ведутся переговоры «с партнерами» по обозначенным вопросам. «Но идея сама по себе мне нравится. Юристам мы поручим, попросим их сформулировать это должным образом», — сказал Путин.

Председатель федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков отметил, что в поправках, предложенных Путиным, которые прошли первое чтение в Госдуме, говорится, в частности, об индексации социальных пособий и иных выплат в порядке, установленном федеральным законом.

«Мы обсуждали это на заседаниях нашей рабочей группы, это вызвало достаточно большую дискуссию. Наше предложение состоит в том, чтобы сюда добавить еще индексацию заработной платы — это действительно волнует миллионы наших сограждан, и было бы полезно», — считает Шмаков.

Президент России согласился, что это «справедливо».

Также на встрече прозвучало предложение — закрепить норму ежегодной индексации пенсии и учитывать при этом размер инфляции.

Очень актуальную тему подняла депутат Госдумы Ольга Баталина. Она отметила: «Вы (Президент — ред.) пригласили граждан стать авторами поправок, и сегодня на этом сделали особенный акцент. Они стали авторами поправок, и как раз в социальную подгруппу очень много идет предложений от рядовых граждан. Они пишут на почту депутатам, обсуждают в социальных сетях, на приемах граждан, все члены рабочей группы большое количество встреч провели в регионах. Поэтому этот процесс гражданского авторства, поверьте, стартовал и идет довольно активно».

Баталина сообщила, что предложения граждан преимущественно социального характера. И одна из ключевых тем — это поддержка семьи.

«Запрос в том, чтобы поддержка, защита семьи была в государственной политике одним из ключевых приоритетов. Чтобы люди это понимали, чувствовали, чтобы они видели это в деятельности правительства Российской Федерации. Вы знаете, сегодня даже само понятие семьи, как, может быть, это ни казалось бы странным, требует тоже защиты. Я не знаю, лет десять назад я точно не могла бы даже предположить, что на смену простым, понятным для нас словам «мама» и «папа» могут прийти какие-то универсальные странные понятия «родитель номер один» и «родитель номер два». Сегодня же это не фантастика, сегодня это реальность в ряде стран», — сказала депутат.

Баталина подытожила: «Проанализировав в рамках нашей рабочей группы все поступившие семейные поправки, я предлагаю дополнить в Конституции полномочия правительства Российской Федерации, это статья 114, следующей нормой: «В полномочия правительства входят вопросы поддержки, укрепления и защиты семьи, традиционных семейных ценностей».

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«Да, надо подумать, и я в принципе согласен с этим. Надо только понять, где и в каком виде это сделать», — ответил глава российского государства.

Путин жестко добавил: «Что касается «родителя номер один», «родителя номер два», я уже как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я Президент, у нас не будет «родителя номер один», будут папа и мама».

В завершении встречи Путин отметил, что «жизнь поменялась, и она требует определенной реакции, в том числе в Основном законе. Это очевидный факт и с точки зрения технологий, и с точки зрения общего состояния общества, и с точки зрения финансовых возможностей государства, нашего статуса».

«Да, может быть, не все можно сформулировать в Основном законе, но подумать о тех проблемах, которые вы поднимаете, и, по возможности, отразить это в Основном законе, — чрезвычайно важная вещь, потому что именно это, в конечном итоге, будет тем, что объединяет страну», — подчеркнул Президент России.

Отметим, что на этой же встрече Путин сообщил, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию России пройдет в рабочий день, который будет объявлен выходным.

Источник: пресс-служба Президента России.