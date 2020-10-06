«Российская газета» опубликовала на своей странице статью о проблемах, которые могут возникнуть у тех, кто имел неосторожность воспользоваться такой «симкой».

Во-первых, нужно исходить из того, что согласно законодательству РФ, любая SIM-карта должна быть обязательно зарегистрирована на конкретное лицо, имеющее паспорт и ФИО. Кроме того, нет никакой гарантии, что щедро и бескорыстно раздающий «симки» человек не преследует какие-то личные цели.

«Согласно правилам операторов, контроль над номером имеет тот, на кого он оформлен — то есть тот, кто сумеет это доказать, например, предъявив нотариальную доверенность. Если сим-карта оформлена не на вас, вы можете лишиться номера в любой момент без возможности восстановления, что уже неприятно.

Зато восстановить вашу «симку» сможет тот самый загадочный владелец карты. И такая перспектива таит в себе уже дополнительные опасности, для реализации которых часто такие «раздачи слонов» и устраивают», — предупреждает Роскачество на странице «Российской газеты».

Использование такой «симки» может грозить и потерей денег.

«Если вы пополните баланс сим-карты, к примеру, на тысячу рублей, а номер отберут через блокировку и восстановление, то, естественно, вернуть потраченные средства обратно вы не сможете. Более того, техподдержка даже не станет общаться с вами, если вы не владелец номера. Выглядеть это будет так, как будто вы добровольно пополнили счет другому человеку, который на это скорее всего и рассчитывал», — утверждают специалисты.

Пострадать могут и социальные сети владельца такой сим-карты, если он решил привязать свои аккаунты к приобретенному у случайных людей мобильному номеру. Как следствие, он может лишиться доступа к ним. Специалисты Роскачества категорично советуют никогда не подключать к «симкам», которые оформлены не на владельца, свои аккаунты и тем более мобильные банки.

«Разумеется, все эти риски необязательно должны реализоваться в жизни. Однако, совершенно точно, доверять анонимным сим-картам не стоит. Для регистрации на досках объявлений или одноразового использования они вполне могут сгодиться, но ни в коем случае не связывайте такой номер с аккаунтами, на которых есть ваша платежная и личная информация», — заключает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.