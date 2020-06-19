Периодически мусорный полигон самовозгорался, нанося огромный ущерб экологии, не говоря уже о вреде здоровью местных жителей, проживающих в радиусе 300 метров. В 2017 году по многочисленным просьбам населения она была полностью закрыта и ожидалась ее ликвидация.

Новый исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Магомед Евлоев лично выехал на место городской свалки с инспекцией.

— В ходе проверки мы выяснили, что данная свалка действительно эксплуатируется до сих пор. В планах на 2020-2021 годы она у нас стоит в очереди на ликвидацию и рекультивацию. Ввиду отсутствия денежных средств данная заявка была переделана, и рекультивацию и ликвидацию мы планируем перенести на 2021-2022 годы, — рассказал о ситуации министр.

По словам проживающих неподалеку жителей, понимая весь вред, исходящий от свалки, они контролировали полигон, и благодаря их надзору мусор на территорию за все это время при них никто не выбрасывал.

Для предупреждения о незаконности пользования этим местом для сброса отходов администрацией города здесь был установлен баннер, в котором сообщалось о штрафе в размере 5 тысяч рублей за нарушения. А чтобы как-то снять с города нагрузку по части мусора, для этих целей была отведена временная территория.

— В городе Малгобеке открыта санкционированная свалка, выделен под нее земельный участок, около 10 га. В данное время мусор вывозится на эту свалку, — подтвердил Муса Галаев, глава администрации Малгобека.

Но какие меры будут приняты по ликвидации свалки, и в какие сроки? Этот вопрос долгое время остается у жителей города открытым.

По словам Адама Баркинхоева, начальника Управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Ингушетии, первоначально был запрограммирован метод рекультивации с вывозом отходов на Сунженский полигон. Но появился ряд проблем с их транспортировкой. Так, например, единственный полигон в республике уже переполнен. Плюс ко всему перевозка из Малгобека в Сунжу нанесет вред и автомобильным дорогам, и атмосфере, в связи с чем принято решение использовать более затратный, но безопасный новый метод ликвидации мусора.

— Планируется все отходы локализовать на отведенном участке. Там будет создана своего рода чаша с гидроизоляцией. В эту чашу будут выливаться все отходы, которые есть на территории. После чего уже закроют чашу слоями грунта и нетканым материалом, ПГС. Самый верхний слой будет состоять из плодородной почвы, что дает возможность высаживать травы. Этот метод называется биологической рекультивацией, — рассказал о новой технологии Адам Баркинхоев.

Новый метод позволит очистить 20 га земли вместе с почвой. Завезут новый грунт, и территория станет экологически чистой. Также на этом месте можно будет заниматься хозяйством или строить дома, тогда как в других случаях рекультивации этого нельзя было сделать.

Составив план по данному объекту, Минприроды позже провело совместно с городской администрацией совещание, где был затронут ряд проблем экологии в районе. Например, возник вопрос о мусоре в Ачалуках, где санкционированных свалок практически нет, из-за чего отходы люди выбрасывают прямо в поля.

Кроме того, обсудили вопросы муниципального контроля, в том числе о недропользовании, охране водных ресурсов, договорились о проведении субботника в рамках акции «Вода России», в которой уже четвертый год подряд Ингушетия занимает первое место. Но главной темой обсуждения стала постройка нового мусорного полигона, значительно превышающего своими масштабами полигон в Малгобеке.

Реализовать свои планы по строительству новой мусорной площадки собираются уже в 2022 году. Представители Минприроды уже проехались по всем районам республики, чтобы в целом оценить ситуацию.

По словам исполняющего обязанности министра, если сравнивать районы, то худшая ситуация пока в Карабулаке и Назрани. Малгобекским районом они в целом довольны. Магомед Евлоев заверили, что по экологическим нарушениям будут привлекаться к ответственности главы муниципальных образований, с использованием всех административных норм.

Напомним, что ключевая цель проекта «Чистая страна» — уменьшить экологический ущерб, связанный с захоронением твёрдых бытовых отходов, снизить экологические риски, связанные с объектами накопленного вреда окружающей среде, а также создать интерактивную информационную систему, которая обеспечит выявление и ликвидацию несанкционированных свалок мусора на основании сообщений граждан и общественных организаций. Срок реализации проекта — с января 2017 года по 2025 год включительно.

В общей сложности, в рамках федерального проекта «Чистая страна» в 2019 году планируется ликвидация 16 несанкционированных свалок в границах городов и 17 наиболее опасных объектов для окружающей среды на территории восьми субъектов Российской Федерации: Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечни, Волгоградской, Московской, Смоленской и Брянской областей, а также Ингушетии.