Энергоснабжение

Массовых сбоев энергоснабжения не допущено

Энергопотребление в республиках СКФО и Калмыкии в новогодние выходные возросло почти на 5%

0

В новогодние каникулы «Россети Северный Кавказ» зафиксировали рост потребления электроэнергии в регионах своей энергосбытовой деятельности. В первые десять дней января 2021 года потребители в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане и Калмыкии израсходовали суммарно свыше 506 млн кВт ч. В сравнении с аналогичными прошлогодними показателями цифра увеличилась на 4,6%.

Рост энергопотребления в компании связывают в первую очередь с ограничительными мерами, принятыми в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Большую часть праздничных каникул жители макрорегиона провели дома в кругу семьи, активно и повсеместно используя различные электрические приборы и электронные сервисы.

Несмотря на значительную нагрузку на сеть, энергетики «Россети Северный Кавказ» смогли обеспечить надежное электроснабжения округа, не допустив массовых продолжительных сбоев энергоснабжения.

Всего в регионах электросетевой деятельности «Россети Северный Кавказ» в период общероссийских новогодних каникул дежурство несли 2 424 энергетика в составе 597 бригад. Было мобилизовано 1 154 единицы спецтехники и 129 резервных источников энергоснабжения (РИСЭ). В том числе 12 РИСЭ установили в медучреждениях регионов СКФО, в которых проходят лечение пациенты с COVID-19.

Благодаря проведенному комплексу подготовительных мероприятий специалисты успешно завершили самый напряженный период — новогоднюю ночь. В праздничные часы все энергообъекты, находящиеся в зоне ответственности компании, работали в штатном режиме. С 1 по 11 января 2021 года при возникновении локальных повреждений, в основном связанных с резким ухудшением погодных условий, аварийно-восстановительные бригады незамедлительно приступали к ликвидации последствий. Большинство повреждений были устранены в самые кратчайшие сроки.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Трое жителей Ингушетии приговорены к штрафам за распространение экстремистских материалов в Интернете
Ингушский театр юного зрителя приглашает молодежь в свою студию
Молодежь Ингушетии приглашают принять участие в новом проекте Росмолодежи «Конкурс политологов»
Минтруд России планирует оптимизировать порядок расчета размера пособий для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет
Комитет по делам молодежи Ингушетии поздравил все печатные СМИ республики с Днем российской печати
Более 50 объектов военно-культурного наследия Ингушетии нанесено на карту проекта «Место Памяти»
Лидер «Справедливой России» предложил начать поэтапный отказ от ЕГЭ
В Ингушетии житель пожертвовал средства для укладки дороги на одной из улиц Назрани
Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Ханума»
Муса Евлоев на предолимпийском чемпионате России по греко-римской борьбе бороться не будет
Ингушский студент рассказал об уникальном проекте строительства на Марсе

Главное

Яндекс.Метрика

 