Рост энергопотребления в компании связывают в первую очередь с ограничительными мерами, принятыми в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Большую часть праздничных каникул жители макрорегиона провели дома в кругу семьи, активно и повсеместно используя различные электрические приборы и электронные сервисы.

Несмотря на значительную нагрузку на сеть, энергетики «Россети Северный Кавказ» смогли обеспечить надежное электроснабжения округа, не допустив массовых продолжительных сбоев энергоснабжения.

Всего в регионах электросетевой деятельности «Россети Северный Кавказ» в период общероссийских новогодних каникул дежурство несли 2 424 энергетика в составе 597 бригад. Было мобилизовано 1 154 единицы спецтехники и 129 резервных источников энергоснабжения (РИСЭ). В том числе 12 РИСЭ установили в медучреждениях регионов СКФО, в которых проходят лечение пациенты с COVID-19.

Благодаря проведенному комплексу подготовительных мероприятий специалисты успешно завершили самый напряженный период — новогоднюю ночь. В праздничные часы все энергообъекты, находящиеся в зоне ответственности компании, работали в штатном режиме. С 1 по 11 января 2021 года при возникновении локальных повреждений, в основном связанных с резким ухудшением погодных условий, аварийно-восстановительные бригады незамедлительно приступали к ликвидации последствий. Большинство повреждений были устранены в самые кратчайшие сроки.