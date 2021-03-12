Энергетики отмечают, что 1 января 2021 года истек срок действия моратория на введение штрафных санкций в отношении неплательщиков за коммунальные услуги. Гарантирующий поставщик вернулся к обычному режиму работы с должниками в соответствии с действующим законодательством. Абонентов, допустивших прирост задолженности, просим оплатить счета в кратчайшие сроки во избежание дополнительных затрат.

Оплатить за потребленную электроэнергию можно в Центрах обслуживания клиентов (ЦОК). Подразделения энергокомпании работают шесть дней в неделю с 9:00 до 18:00 мск, перерыв — с 13:00 до 14:00 мск. Выходной — воскресенье. В ЦОК можно в комплексе решить вопросы, связанные с электроснабжением: оплатить счета и проверить состояние лицевого счета, сверить данные показателей приборов учета, оформить заявку на его проверку, уточнить информацию о предоставлении льгот на оплату услуг.

Кроме того, оплатить счета за использованную электроэнергию можно в почтовых отделениях, а также безналичным путем, в том числе с использованием системы «Сбербанк Онлайн» и сервиса «Личный кабинет» https://gp-lc. ru/ на сайте филиала «Ингушэнерго».

В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо явиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.