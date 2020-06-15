Электроснабжение

Ни одного массового сбоя не допущено

Энергетики сохранили свет в праздничных окнах СКФО в условиях непогоды

0

К середине первого летнего месяца энергетики «Россети Северный Кавказ» подошли, преодолев в июне несколько серьёзных испытаний стихией. На минувших праздничных выходных в большинстве регионов СКФО также прошли ливень, гроза, град и шквалистый ветер.

Энергетики слаженно и мгновенно реагировали на любое проявление стихии, круглосуточно контролируя бесперебойную работу энергообъектов. Специалисты дежурных бригад энергокомпании не допустили ни одного продолжительного и массового технологического сбоя. Оперативно и в короткие сроки устраняли единичные локальные сбои энергоснабжения потребителей.

Свет в праздничных окнах жителей регионов Северного Кавказа обеспечивали 1893 энергетика в составе 161 оперативно-выездной бригады. Было мобилизовано 328 единиц спецтехники. К работе в регионах были подготовлены 93 резервных источника электроснабжения (РИСЭ).

Энергетики усилили контроль за надежностью работы энергообъектов электросетевого комплекса СКФО. В каждом регионе электросетевой деятельности компании проведены дополнительные проверки оборудования.

Под особым контролем находилось надежное энергоснабжение социально значимых объектов, а также медучреждений, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19. Все дежурные специалисты обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Энергетики «Россети Северный Кавказ» готовы оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций. Специалисты горячей линии в круглосуточном режиме готовы ответить на вопросы, связанные с энергоснабжением: 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани усилены меры безопасности из-за конфликта с погибшими
По факту перестрелки в Назрани, в результате которой есть погибшие и раненые возбуждено уголовное дело
В Росгвардии подтвердили гибель сотрудника в результате перестрелки в Назрани
Избирком Ингушетии провел семинар по организации и проведению предстоящего общероссийского голосования
Четыре человека погибли еще семь ранены в перестрелке в Назрани
В Ингушетии несколько человек ранены во время перестрелки
Лейла Тамасханова стала народным писателем Ингушетии
Перед строящейся мечетью в Насыр-Корте власти Назрани обустроят стоянку
На территории Назрани будет благоустроено пять общественных территорий
Сотрудники Республиканского центра медицинской профилактики запустили в Ингушетии флешмоб «Наркотики лишают тебя...»
Глава УЖКХ попал под следствие за невыплату зарплаты коммунальщикам в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 