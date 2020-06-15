Энергетики слаженно и мгновенно реагировали на любое проявление стихии, круглосуточно контролируя бесперебойную работу энергообъектов. Специалисты дежурных бригад энергокомпании не допустили ни одного продолжительного и массового технологического сбоя. Оперативно и в короткие сроки устраняли единичные локальные сбои энергоснабжения потребителей.

Свет в праздничных окнах жителей регионов Северного Кавказа обеспечивали 1893 энергетика в составе 161 оперативно-выездной бригады. Было мобилизовано 328 единиц спецтехники. К работе в регионах были подготовлены 93 резервных источника электроснабжения (РИСЭ).

Энергетики усилили контроль за надежностью работы энергообъектов электросетевого комплекса СКФО. В каждом регионе электросетевой деятельности компании проведены дополнительные проверки оборудования.

Под особым контролем находилось надежное энергоснабжение социально значимых объектов, а также медучреждений, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19. Все дежурные специалисты обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Энергетики «Россети Северный Кавказ» готовы оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций. Специалисты горячей линии в круглосуточном режиме готовы ответить на вопросы, связанные с энергоснабжением: 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный).