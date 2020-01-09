В праздничные дни на территории Северного Кавказа выдалась благоприятная погода. Тем не менее, Оперативный штаб и дежурный персонал энергокомпании «Россети Северный Кавказ» во всех регионах Северного Кавказа круглосуточно были на посту для того, чтобы светлые праздники прошли без сбоев в энергоснабжении.

Энергетики были готовы мгновенно реагировать на любые технологические сбои в работе электросетевого комплекса макрорегиона.

В режиме постоянной готовности для выполнения аварийно-восстановительных работ почти две недели находилась 591 бригада общей численностью 2 406 человек, а также 674 единицы спецтехники. Кроме того, для электроснабжения потребителей регионов Северного Кавказа на случай технологических нарушений в распоряжении энергетиков 62 резервных источника электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 1 580 кВт.

Руководство компании «Россети Северный Кавказ» особое внимание уделило мероприятиям по обеспечению безаварийной работы электросетевого комплекса СКФО в праздничные дни. Перед новогодними выходными своевременно и на качественном уровне был реализован комплекс мероприятий по подготовке оборудования к продолжительным праздничным каникулам. Благодаря этому за период каникул — с 30 декабря по 9 января — в зоне операционной деятельности группы «Россети Северный Кавказ» не зафиксировано ни одного крупного технологического сбоя и нарушения в работе электросетевого комплекса. Непродолжительные отключения, которые не носили массовый характер и были устранены специалистами управляемых энергокомпаний в кратчайшие сроки потребителей, случались только на территории Дагестана и Чечни.

Для потребителей действует телефон «горячей линии» «Россети Северный Кавказ» 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный). Операторы контакт-центра работают в круглосуточном режиме.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт•ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 98,61 % долей в уставном капитале.

«Россети Северный Кавказ» — функционирующая в секторе электроэнергетики Российской Федерации операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках шести филиалов. Исполняет функции единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Каббалкэнерго», АО «Севкавказэнерго», АО «Ингушэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт», АО «Чеченэнерго».