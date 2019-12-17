Назрань демонстрирует низкий процент расчетов с энергокомпанией — чуть более 51% по итогам работы с начала года. Суммарная задолженность потребителей здесь составляет 625,7 млн рублей. Кроме того, в городе отмечен значительный финансовый ущерб от воровства электричества — порядка 55 млн рублей за 10 месяцев текущего года.

Для улучшения производственных показателей энергетики ежедневно реализуют комплекс специальных мероприятий. Задача рабочих групп — контрольный съем показаний приборов учета, проверка целостности пломб госповерителя, наличия договоров на технологическое присоединение, «скрытой» проводки и «набросов» на линии электропередачи, контроль за исполнением ранее вынесенных предписаний и разъяснительная работа среди населения. Раз в месяц к мероприятиям энергетиков присоединяются журналисты — съемочные группы НТРК и ГТРК «Ингушетия», редакторы газет «Ингушетия» и «Сердало», региональные корреспонденты ТАСС и Интерфакс.

«PR-акция «СМИ против энерговоров» проходит в энергокомпании регулярно. И это один из наиболее действенных механизмов воздействия на нарушителей. Судите сами, сегодня итогом трехчасовой совместной акции стало оформление пяти актов безучетного потребления на 7 тысяч кВт. ч, или на сумму 25 тысяч рублей, сбор долгов в размере 67 тысяч рублей и два соглашения о реструктуризации задолженности. По результативности это примерно на 30% превышает обычный рейдовый день, — говорит инженер по эксплуатации электроэнергии Назрановского участка Адам Хутиев. — А объясняется все очень просто. Существует категория людей, которых не волнует своя недобросовестность как потребителя, пока это не стало достоянием широкой общественности. Только под страхом огласки они готовы платить по счетам».

Кстати, один факт хищения ресурса энергетикам удалось обнаружить благодаря помощи местных жителей.

«Через два дома от меня началась стройка. Хозяин, чтобы обеспечить площадку электроэнергией, набросил провод на линию электропередачи. Кабель лежит прямо на заборе, я пару раз замечала, как он искрился. Мне просто страшно — за себя, за детей, их здесь полная улица. Мне приходилось видеть последствия удара током, эта картина у меня до сих пор перед глазами. Оставлять без внимания подобные факты — это невежество, даже хуже — преступление, — говорит жительница Назрани Кудас Ахриева. — И я не считаю свой поступок предосудительным. Прежде чем обратиться к энергетикам, я не раз предупреждала соседа. А рисковать жизнями ни о чём не подозревающих людей в угоду чьей-то жадности не собираюсь».

Компания «Россети Северный Кавказ» напоминает: о любых фактах хищения электроэнергии, незаконного проникновения на энергообъекты, подозрительных лицах, предметах, оставленных вблизи подстанций, нарушениях охранной зоны ЛЭП можно сообщать по телефону «горячей линии» 8 800 775-91-12 (звонок бесплатный, круглосуточный). По каждому обращению энергетики проведут проверку и выявят виновных.