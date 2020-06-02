В прямой эфир из республик Северного Кавказа и Ставропольского края вышли руководители и инженеры, специалисты и электромонтеры, чтобы напомнить ребятам о важности соблюдения правил обращения с электричеством и обеспечить им максимально безопасные летние каникулы. Всю информацию специалисты энергокомпании постарались подать детям в простой и доступной форме.

Большой интерес онлайн-урок вызвал у подписчиков инстаграм-страницы управляемого АО «Чеченэнерго». В прямом эфире приняли участие порядка 400 учащихся районных и городских школ региона. Мероприятие прошло при взаимодействии с Министерством образования и науки Чеченской Республики, которое также поддержало инициативу «Россети Северный Кавказ» о проведении онлайн-урока электробезопасности. Во время занятия заместитель главного инженера — начальник службы производственной безопасности и производственного контроля Мурад Шабазов акцентировал внимание ребят на правильном использовании современных гаджетов и ответил на вопросы зрителей прямого эфира.

В Ингушетии на инстаграм-урок «пришли» ученики со всех районов республики. Лектором для них стал заместитель главного инженера филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Ислам Осканов.

В Северной Осетии первый онлайн-урок для ребят провела специалист службы производственного контроля и охраны труда филиала «Севкавказэнерго» Наталья Ганевская. Она рассказала детям, как вести себя на улице вблизи энергообъектов, и показала, как «гусиным шагом» выйти из зоны шагового напряжения.

Чем чреваты нарушения правил электробезопасности, смогли увидеть и школьники из Карачаево-Черкесии. Сотрудники филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» «пригласили» на прямой эфир «Гошу» — специального робота-тренажера. По легенде энергетиков, он «пострадал» от удара электрическим током из-за нарушений правил безопасности. В режиме онлайн специалисты компании рассказали и показали своим зрителям, как измерить пульс, сделать искусственное дыхание, чтобы спасти пострадавшего, а самое главное — какие правила соблюдать, чтобы не повторять его ошибок.

А в Кабардино-Балкарии онлайн-урок по безопасности прошел с использованием элементов кукольного театра. Сказочные персонажи и кукла-энергетик вместе с заместителем главного инженера филиала «Россети Северный Кавказ» — «Каббалкэнерго» Мариной Василенко рассказали детям о том, как правильно выбирать безопасные места для селфи и рыбной ловли, чтобы не получить электротравму.

В Дагестане инициативу энергетиков о проведении дистанционного занятия активно поддержало Министерство образования и науки региона. В прямом эфире, организованном управляемой «Россети Северный Кавказ» «Дагестанской сетевой компанией», приняли участие более 60 школ и детских садов из разных районов республики.

К дистанционному занятию от энергетиков крупнейшей электросетевой компании СКФО подключились не только школьники, но и студенты. На Ставрополье в первом онлайн-уроке по электробезопасности, который провел специалист по охране труда филиала «Ставропольэнерго» Дмитрий Шульга, активно участвовали будущие энергетики — студенты Невинномысского энергетического техникума. Понимая важность грамотного и безошибочного обращения с электричеством, ребята помогли распространить информацию об уроке в своих группах и чатах, чтобы пригласить как можно больше сверстников в эфир со специалистами. Знать и соблюдать правила электробезопасности, по их мнению, обязан каждый, независимо от возраста.

В условиях режима самоизоляции дистанционные занятия стали оптимальным и эффективным способом напомнить детям о жизненно важных правилах. Учитывая положительный опыт первых онлайн-занятий, сотрудники «Россети Северный Кавказ» планируют продолжить практику дистанционного общения с ребятами в период летних каникул. Уроки пройдут в рамках комплексной программы по снижению рисков травматизма, которую компания ведет на протяжении нескольких лет. Только в течение учебного года 2019-2020 энергетики провели более 1,1 тыс. уроков и тематических занятий с детьми. Главная цель работы с учениками — дать жизненно важные знания и научить правильному обращению с электричеством.