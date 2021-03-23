Помощь дальнобойщикам
Энергетики присоединились к акции по организации горячего питания дальнобойщикам, ожидающим в Ингушетии открытия дороги в Грузию
Запрет на движение грузового транспорта по Военно-Грузинской дороге ввели днем 16 марта из-за неблагоприятных погодных условий. Сотни фур вынужденно «встали» на обочине федеральной трассы «Кавказ» в ожидании открытия проезда. Увидев скопление большегрузов, направляющихся в Грузию, жители Ингушетии решили поддержать водителей — развернули полевые кухни, организовали пункты горячего питания.
В выходные дни к волонтерам присоединились специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго». По поручению исполняющего обязанности директора Вахи Евлоева, рабочая группа предприятия выехала на место — энергетики привезли воду, хлеб, фрукты и овощи, сварили мясо в двух больших котлах.
«Это всецело народная инициатива — искренняя и чистая помощь людям, оказавшимся в непростой ситуации. И наше желание — стать частью благого дела — естественно. С гордостью и радостью мы присоединились к волонтерам. Для «Россети Северный Кавказ» готовность всегда следовать интересам жителей регионов — это не только решение стоящей перед предприятием ответственной задачи по обеспечению бесперебойного и качественного электроснабжения, но и полная вовлеченность в жизнь округа. В энергетике хороший специалист — это не только про профессиональные компетенции, но и про открытое, отзывчивое сердце», — отметил Ваха Евлоев.
По данным департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии по состоянию на 23 марта, участок трассы Гудаури — Коби, который является частью Военно-Грузинской дороги, закрыт для автотранспорта всех видов из-за опасности схода снежной лавины.