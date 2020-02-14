После обязательного инструктажа по технике безопасности ребятам рассказали об истории развития и основных направлениях деятельности крупнейшей электросетевой компании региона — «Россети Северный Кавказ», ее целях и задачах, корпоративной, социальной и кадровой политике, профессиональных требованиях профессии. Просто и доступно энергетики объяснили школьникам концепцию программы ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» — обеспечение надежности, качества и доступа к инфраструктуре в новой цифровой среде.

«В ближайшие годы в сфере будут происходить масштабные преобразования, связанные с обновлением основных фондов и переходом на цифровой базис. Эти задачи требуют не только финансовых вложений и технического обеспечения, но и наличия профессиональных кадров. Нам нужны универсальные специалисты, с глубоким знанием процессов от начала и до конца, и не пасующие перед нестандартными и новыми задачами. И, вполне возможно, гениальные инженеры в области проектирования, строительства, монтажа и цифры только-только расставляют приоритеты и намечают цели, а наши встречи станут отправной точкой в выборе их будущего», — говорит директор филиала «Ингушэнерго» Адам Цечоев.

Место экскурсии — «Плиево Новая», выбрано не случайно. Подстанция построена в рамках реализуемой группой «Россети» концепции «Цифровая трансформация 2030», и по мощности, «самостоятельности» и интеллектуальности в разы превосходит аналоги, действующие на территории республики. Все оборудование здесь отечественного производства: компактное, пожаробезопасное и, что очень важно, безвредно для окружающей среды и безопасно для обслуживающего персонала. С запуском первой очереди питающего центра, который состоялся 23 сентября 2019 года, регион перешел на новый уровень оснащенности, повышения собственной эффективности и обеспечения надежного электроснабжения.

«Говорить об энергетике лучше всего на действующих объектах. Детям мало теории, нужна связь с реальной жизнью. Увидеть оборудование, понять принципы его работы, познакомиться с техническими специалистами, прочувствовать атмосферу и специфику профессии. Выбор, сделанный при таких условиях, будет осознанным, поскольку опирается на основательные аргументы», — говорит один из лекторов Ибрагим Арчаков, начальник Назрановских РЭС.

Наглядность и систематичность — главные принципы профориентационной кампании энергетиков. Экскурсии на объекты проводятся на постоянной основе. Инициативу поддерживают и в региональном Министерстве образования и науки.

«Каждый год наши дети, завершая школьное обучение, начинают искать применение своим силам и способностям. Часть их сталкивается с определенными трудностями — выбором профессии, профиля дальнейшего образования, последующим трудоустройством, поскольку имеют весьма приблизительные представления о современном рынке труда. А такие мероприятия — отличная помощь в профессиональном самоопределении», — отмечают педагоги.