Безопасность

Селфи на энергообъектах опасны для жизни

Энергетики напомнили детям о правилах новогодней электробезопасности

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Как безопасно нарядить елку? Какие правила запуска фейерверков следует соблюдать? Можно ли научиться прогнозировать пожароопасные ситуации, и почему селфи на энергообъектах опасны для жизни? Правила новогодней электробезопасности повторили специалисты «Россети Северный Кавказ» из филиала «Ингушэнерго» вместе с учащимися средней общеобразовательной школы № 2 г. Назрани.

Инженер по эксплуатации Назрановского участка городских электросетей Адам Хутиев и мастер участка Хасан Дударов рассказали детям о том, что категорически запрещается играть возле энергообъектов, проникать в трансформаторные подстанции, открывать двери распределительных щитов, подниматься на опоры ЛЭП и приближаться на недопустимо близкое расстояние к оборванным проводам. Школьников познакомили с предупреждающими знаками, размещаемыми на электрооборудовании, и напомнили, как правильно покупать и использовать новогоднюю атрибутику — гирлянды и пиротехнику.

«Украшать ёлку или помещение гирляндами должны взрослые, — отметил Хасан Дударов. — Но даже в этом случае существуют определенные правила: гирлянда должна иметь мощность не более 50 Ватт, украшения нельзя размещать вблизи отопительных батарей, разбирать или пытаться починить, особенно если они включены в розетку. Это может привести к удару током и пожару».

Главной темой встречи стало соблюдение мер безопасности при обращении с праздничной пиротехникой. Фейерверки и салюты ни в коем случае нельзя запускать под линиями электропередачи и вблизи опор — это представляет угрозу как для жизни человека, так и для оборудования, обеспечивающего электроснабжение потребителей.

«Все пиротехнические изделия могут приобретать только взрослые и только в специальных магазинах. Использование салютов и хлопушек под линиями электропередачи любого класса напряжения смертельно опасно и может привести к отключению или повреждению. Помните, на каждом фейерверке и хлопушке всегда указан радиус безопасной зоны. Это означает, что в этом радиусе от места запуска не должно быть ни людей, ни зданий, ни линий электропередачи и трансформаторных подстанций», — объяснил Адам Хутиев.

В завершение занятия энергетики раздали ребятам красочные памятки «15 нельзя, которые могут спасти тебе жизнь» — они помогут закрепить полученные знания.

Мероприятия по профилактике детского электротравматизма специалисты Ингушского филиала «Россети Северный Кавказ» проводят в рамках реализации комплексной программы, действующей на всей территории ответственности компании «Россети». В программу входит организация тематических уроков в общеобразовательных организациях и детских лагерях, конкурсы и викторины, экскурсии на энергообъекты, проверка технического состояния электроустановок и линий электропередачи, находящихся на территориях и вблизи образовательных учреждений. Энергетики готовят специальные красочные информационные материалы для школьников, транслируют видеоролики по электробезопасности на телеканалах.

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