«Если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас?» — признается Магомет Абукарович.

Согласитесь, не каждый может ответить утвердительно на этот вопрос. И совсем редкий счастливец — каждый день. А что, если «да» звучит 33 года?

«Так бывает, когда профессия — это даже не дело всей жизни, это жизнь», — говорит Балхаев.

В отрасль он пришел случайно — по рекомендации соседа-энергетика. 1973 год был непростым для семьи Балхаевых, и он решил — пришло время помочь родным. Ответственного и инициативного юношу, буквально схватывающего все на лету, приняли электромонтером в Назрановские электрические сети.

«Я 33 года в системе. Это были счастливые 33 года. Энергетика — сложная отрасль, и сюда стекаются особенные люди. Нет-нет, я не хочу сказать, что мы чем-то лучше или хуже остальных. Мы просто другие. Фанаты, — говорит Магомед Абукарович. — Другие не будут стоять по семь-восемь часов под дождем, выезжать в два часа ночи по первому звонку, подниматься в горы при нулевой видимости и гололеде. Нюансов в профессии много, всего не передашь. Как не передашь словами чувство, которое испытываешь, когда «напряжение подано». Я в этот момент представляю тысячи светлых окон и улыбки на лицах людей. И в тысячный раз понимаю — не ошибся. Я на своем месте».